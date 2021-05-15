И как бы-да! И как бы нет. Овладевать знаниями можно неопределенно долго. Можно учить одно слово в месяц, а можно 100 слова в день. Кто мне докажет, что в том и в другом случае, я не овладеваю? Цитата:
maxsaf: вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
Ну почему? Я жеивыше приводил ссылки. Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
maxsaf: Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?
Наверно понравился Как и критикам Грэмми) Или они тоже обладают плохим вкусом?) Цитата:
maxsaf: нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
Ну как в Канаде Знаешь ты китайский Тебя никто не обязует на нем говорить Сиди дома и разговаривай с теликом) А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский Не обязуют вроде да?)
Сейчас ехал в такси Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех В Израиле будет война И в Киргизии тоже А ещё говорит в Казахстане ждём глобальную перастановку И даже нашу область она затронет Якобы к нам наш земляк вернётся акимом И все сразу будут рады! Не временщик же будет а наш местный! Я не успел спросить кто именно Он что-то пронес про то что Ленин был гриб т.к. в ссылке он ел грибы какие-то ядовитые и они просрочил у него в мозг В итоге революцию совершил человек-гриб и это научно доказано....
таноми52: Они уже всё вокруг засушили своими политизмами
Да какая политика? Если коротко. То молодёжь оборзела, оно действительно так и есть. Учителя как педагоги не справляются, теперь им нужно ещё и образование психолога иметь, да и надзирателя не помешает. Музыка пойдёт, но текст ..вно. Ну и так далее. А жизнь тем не менее продолжается.
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