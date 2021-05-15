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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 10:08
Цитата:
Так, он уже как Троцкий стал, в прошлом году говорил одно, в текущем другое.
alex_60:
да уж. не ожидал.
да уж. не ожидал.
Так, он уже как Троцкий стал, в прошлом году говорил одно, в текущем другое.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 10:15
Цитата:
Грамотей, какие затраты? Может я работаю, никто же запрещает, хочу работаю. Если нет нужды, тогда не работаю. Одни не бегают пока здоровые, а вот когда заболеют, тогда по врачам и аптекам бегают.
alex_60:
и бегаешь с тех пор. какая от тебя польза обществу. одни затраты за счет других.
и бегаешь с тех пор. какая от тебя польза обществу. одни затраты за счет других.
Грамотей, какие затраты? Может я работаю, никто же запрещает, хочу работаю. Если нет нужды, тогда не работаю. Одни не бегают пока здоровые, а вот когда заболеют, тогда по врачам и аптекам бегают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:01
Цитата:
Статья 21 закона "О языках" (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_):
"... Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках."
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Статья 8:
"... В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки."
Статья 11:
"Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 21:
"...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Цитата:
Ну, не обязанность, а долг:
Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана."
[Исправлено: Victor Yang, 15.05.2021 - 11:06]
Coopidon:
Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Статья 21 закона "О языках" (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_):
"... Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках."
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Статья 8:
"... В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки."
Статья 11:
"Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 21:
"...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Цитата:
Coopidon: Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Ну, не обязанность, а долг:
Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана."
[Исправлено: Victor Yang, 15.05.2021 - 11:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:12
Цитата:
Это банальная неграмотность. Дали колхознику (простите, сельские жители - это к вам не относится) камеру и научили загружать ролики в интернет - вот и получились куаты. Ну, или он сознательно пренебрежительно относится к русскому языку, искажая слова по-русски. Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Coopidon:
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Это банальная неграмотность. Дали колхознику (простите, сельские жители - это к вам не относится) камеру и научили загружать ролики в интернет - вот и получились куаты. Ну, или он сознательно пренебрежительно относится к русскому языку, искажая слова по-русски. Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:40
Цитата:
Когда погремуха каверкает тут все что может
Типо хазахстан и хазахи, она получается неграмотная колхозница? или мы не понимаем это другое?))
Victor Yang:
Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Когда погремуха каверкает тут все что может
Типо хазахстан и хазахи, она получается неграмотная колхозница? или мы не понимаем это другое?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:44
Цитата:
Немцы тоже были за один язык
Им потом его укоротили))
Цитата:
Ну ты же за один язык в мире! Так попробуй хотябы в своей стране эту идею продвинуть))
Думаю французы сильно будут рады)
Цитата:
Ну многие казахи знают по два языка
А остальные, которые не казахи, даже свой язык плохо знают)
Цитата:
Я Незнаю о чем ты
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
maxsaf:
Я за один язык во всем мире - Английский
Я за один язык во всем мире - Английский
Немцы тоже были за один язык
Им потом его укоротили))
Цитата:
maxsaf:
В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.
В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.
Ну ты же за один язык в мире! Так попробуй хотябы в своей стране эту идею продвинуть))
Думаю французы сильно будут рады)
Цитата:
maxsaf:
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
Ну многие казахи знают по два языка
А остальные, которые не казахи, даже свой язык плохо знают)
Цитата:
maxsaf:
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
Я Незнаю о чем ты
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:44
Цитата:
Ну ну зачем вы так с совой! Вы же глобус сломаете!
ГК РК
Цитата:
И где тут про языки?
Victor Yang:
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Ну ну зачем вы так с совой! Вы же глобус сломаете!
ГК РК
Цитата:
Статья 151. Форма сделки
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности - все сделки, исполняемые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством.
4. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности - все сделки, исполняемые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством.
4. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
И где тут про языки?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:47
Цитата:
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
Цитата:
Victor Yang:
Статья 11: "Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 11: "Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
Цитата:
4) обращение - направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик;
5) субъекты, рассматривающие обращения, (далее - субъекты) - государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства либо предоставляющие товары (работы, услуги) в соответствии с условиями государственного заказа и (или) государственного закупа, которые вправе рассматривать и принимать решения по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с их компетенцией, а также субъекты крупного предпринимательства по обращениям физических и юридических лиц, с которыми заключен договор на поставку (выполнение, оказание) им товаров (работ, услуг);
6) учет обращения - фиксирование сведений по приему и рассмотрению обращения и их отражение в государственной правовой статистической отчетности;
5) субъекты, рассматривающие обращения, (далее - субъекты) - государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства либо предоставляющие товары (работы, услуги) в соответствии с условиями государственного заказа и (или) государственного закупа, которые вправе рассматривать и принимать решения по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с их компетенцией, а также субъекты крупного предпринимательства по обращениям физических и юридических лиц, с которыми заключен договор на поставку (выполнение, оказание) им товаров (работ, услуг);
6) учет обращения - фиксирование сведений по приему и рассмотрению обращения и их отражение в государственной правовой статистической отчетности;
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:49
Цитата:
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Цитата:
Заметьте, овладение!
А не знание!
Victor Yang:
Статья 21: "...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Статья 21: "...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Цитата:
Victor Yang:
Ну, не обязанность, а долг: Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, яв
Ну, не обязанность, а долг: Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, яв
Заметьте, овладение!
А не знание!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:52
Цитата:
А что он плохого сказал?
Страшно стало что он это сказал?) Рука невольно к чемодану потянулась?))
Цитата:
Погремуха если это был троллинг то очень,очень,очень,очень слабый и ты сама это понимаешь) а если ты всерьёз такая как бы это мягче сказать......с повреждённым сознанием в следствии того что постоянно терпела обиды от "менказапенов" то мне очень тебя жаль) у тебя с куатом больше общего чем различий
Он терпит обиды от русских
Ты от учителей
Вам бы объединится)) и терпеть терпеть....
Coopidon:
Как по мне так было -наоборот. Но он же вам сказал пароль заклинание ''менказакпен'', так что по вашему принципу, его можно понять и простить, а детей-нет. И здесь то же самое
Как по мне так было -наоборот. Но он же вам сказал пароль заклинание ''менказакпен'', так что по вашему принципу, его можно понять и простить, а детей-нет. И здесь то же самое
А что он плохого сказал?
Страшно стало что он это сказал?) Рука невольно к чемодану потянулась?))
Цитата:
Coopidon:
Опять же. Хиленькая логическая цепочка. Ты, Погремуха, китайский язык, знаешь? Если -не знаешь, значит, не уважаешь их язык, обычаи? Ну ты-шовинист! Как то децкий аргумент. Ты меня уважаешь? И я тебя! Значит, мы с тобой-уважаемые люди!
Опять же. Хиленькая логическая цепочка. Ты, Погремуха, китайский язык, знаешь? Если -не знаешь, значит, не уважаешь их язык, обычаи? Ну ты-шовинист! Как то децкий аргумент. Ты меня уважаешь? И я тебя! Значит, мы с тобой-уважаемые люди!
Погремуха если это был троллинг то очень,очень,очень,очень слабый и ты сама это понимаешь) а если ты всерьёз такая как бы это мягче сказать......с повреждённым сознанием в следствии того что постоянно терпела обиды от "менказапенов" то мне очень тебя жаль) у тебя с куатом больше общего чем различий
Он терпит обиды от русских
Ты от учителей
Вам бы объединится)) и терпеть терпеть....
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:57
Цитата:
Господи
Она ещё и с серьезным видом пытается на поле юриспруденции доказать то чего сама до конца не понимает)))
Цитата:
О Господи)))
Цитата:
Ооооо Господи))
Пойду кровь из глаз смою
Больно читать такое в выходные))
Если йанг ещё ответит на такое то у человека просто стальные нервы
Coopidon:
И где тут про языки?
И где тут про языки?
Господи
Она ещё и с серьезным видом пытается на поле юриспруденции доказать то чего сама до конца не понимает)))
Цитата:
Coopidon:
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
О Господи)))
Цитата:
Coopidon:
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Ооооо Господи))
Пойду кровь из глаз смою
Больно читать такое в выходные))
Если йанг ещё ответит на такое то у человека просто стальные нервы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 12:49
Цитата:
И? Там про язык нет. Про язык обращений - в законе "О языках".
Coopidon:
Есть же целый закон. Об обращениях граждан.
Есть же целый закон. Об обращениях граждан.
И? Там про язык нет. Про язык обращений - в законе "О языках".
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 13:01
Цитата:
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: Coopidon, 15.05.2021 - 13:07]
Victor Yang:
И? Там про язык нет.
И? Там про язык нет.
Цитата:
Статья 10. Ответы на обращения
1. Ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными на государственном языке или языке обращения со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением их права на обжалование принятого решения.
1. Ответы на обращения должны быть по содержанию обоснованными и мотивированными на государственном языке или языке обращения со ссылкой на законодательство Республики Казахстан, содержать конкретные факты, опровергающие или подтверждающие доводы заявителя, с разъяснением их права на обжалование принятого решения.
Цитата:
Статья 8. Сроки рассмотрения обращения
1. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого не требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
2. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.
3. Срок рассмотрения по обращению продлевается руководителем субъекта или его заместителем.
4. Если решение вопросов, изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня принятия решения.
5. Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные сроки рассмотрения обращений.
1. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого не требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
2. Обращение физического и (или) юридического лица, для рассмотрения которого требуются получение информации от иных субъектов, должностных лиц либо проверка с выездом на место, рассматривается и по нему принимается решение в течение тридцати календарных дней со дня поступления субъекту, должностному лицу.
В тех случаях, когда необходимо проведение дополнительного изучения или проверки, срок рассмотрения продлевается не более чем на тридцать календарных дней, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня продления срока рассмотрения.
3. Срок рассмотрения по обращению продлевается руководителем субъекта или его заместителем.
4. Если решение вопросов, изложенных в обращении, требует длительного срока, то обращение ставится на дополнительный контроль вплоть до окончательного его исполнения, о чем сообщается заявителю в течение трех календарных дней со дня принятия решения.
5. Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные сроки рассмотрения обращений.
[Исправлено: Coopidon, 15.05.2021 - 13:07]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 13:26
Цитата:
Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?
abaika95:
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 13:36
Цитата:
Ну так это в данном контексте синонимы. А вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
Coopidon:
Заметьте, овладение! А не знание!
Заметьте, овладение! А не знание!
Ну так это в данном контексте синонимы. А вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
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