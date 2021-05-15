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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41524
Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 08:35
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Пандемия вынудила нас вводить массовые ограничения. Нас всех преследовали и штрафовали за отсутствие маски или неправильное ее ношение. Сейчас эта история поутихла, зато вопрос вакцинации из теоретической плоскости перешел в практическую.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10336
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 08:35
#1
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Цитата:
Есть иммунная система, не задавлена разными извращениями, я на нее надеюсь и рассчитываю.

Насколько я понял, именно сильная имунная система, а точнее ее чрезмерно сильный ответ - это и убивает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11859
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 08:41
#2
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бегать, прыгать в пожилом возрасте
только вредить организму.
это насилие над собой.
и геройствовать в таком возрасте не надо, надо идти прививаться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11859
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 08:44
#3
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Цитата:
maxsaf:
чрезмерно сильный ответ - это и убивает


цитокиновый шторм.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2198
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 10:40
#4
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Цитата:
maxsaf:
Насколько я понял, именно сильная имунная система, а точнее ее чрезмерно сильный ответ - это и убивает.


Тут соглашусь, в прошлом году в марте месяце выбежал на очередную пробежку. Обычно бегал за городом, но в тот раз по улицам города решил побегать. Так, ничего не предвещало беды, бегу себе потихоньку и возле 15 магазина мужик прямо на меня чихнул. Тогда же ажиотаж был, быстро прибежал домой, душ принял и всю одежду минут 20 кипятил. Благо тогда не работал, позволил себе более 10 дней на карантине находится. Возможно иммунитет вирус победил, а может вообще не заразился.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2354
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 10:48
#5
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Цитата:
И, возвращаясь к теме вакцинации, сообщаю, что лично я от прививки отказываюсь.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11859
Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 11:48
#6
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Цитата:
Kairat stayer:
быстро прибежал домой, душ принял и всю одежду минут 20 кипятил.


да, просто чудеса что выжил.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
72
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 12:23
#7
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Цитата:
сообщаю, что лично я от прививки отказываюсь

Источник:

Отказывайтесь, кто вам мешает. Самый умный в медицине, это дядя Вася-сантехник.
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
30
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 12:33
#8
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ну, лично я не буду делать прививку исходя из того, что нет никакой гарантии, что после нее (даже если оптимистично верить) коронавирус обойдет меня стороной. Он то изначально мог повторно заражать, а последние мутации только усилили возможность противостоять антителам, следовательно не вижу смысла подсаживать в свой организм эту заразу самостоятельно
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6919
Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 12:35
#9
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Цитата:
maxsaf:
а точнее ее чрезмерно сильный ответ - это и убивает.

Да это ещё с прошлого года говорят. Поэтому всё только больше удивляюсь "боякам" кричащим о своей сильной иммунной системе. :lol: Цитата:
ladas:
Отказывайтесь, кто вам мешает.

К сожалению выбор свободный, ничего не поделаешь. :-x
Лично получил первую прививку. Даже не ради себя. А чтобы потом этих дядей васей не заражать, в случае чего. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4632
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 13:44
#10
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Говорят, привитых будут пускать на самолёт и в поезд,в каких-то там в приложениях им зелёную дорогу, ещё что-то
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2743
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Береженого бог бережет
Отправлено: 15.05.21 - 13:44
#11
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Что у Денисова, что у комментаторов, аргументация: "Просто, моё почтение!" :lol:
:lol: :lol:
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