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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 10:08
Цитата:
Так, он уже как Троцкий стал, в прошлом году говорил одно, в текущем другое.
alex_60:
да уж. не ожидал.
да уж. не ожидал.
Так, он уже как Троцкий стал, в прошлом году говорил одно, в текущем другое.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2198
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 10:15
Цитата:
Грамотей, какие затраты? Может я работаю, никто же запрещает, хочу работаю. Если нет нужды, тогда не работаю. Одни не бегают пока здоровые, а вот когда заболеют, тогда по врачам и аптекам бегают.
alex_60:
и бегаешь с тех пор. какая от тебя польза обществу. одни затраты за счет других.
и бегаешь с тех пор. какая от тебя польза обществу. одни затраты за счет других.
Грамотей, какие затраты? Может я работаю, никто же запрещает, хочу работаю. Если нет нужды, тогда не работаю. Одни не бегают пока здоровые, а вот когда заболеют, тогда по врачам и аптекам бегают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:01
Цитата:
Статья 21 закона "О языках" (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_):
"... Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках."
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Статья 8:
"... В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки."
Статья 11:
"Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 21:
"...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Цитата:
Ну, не обязанность, а долг:
Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана."
[Исправлено: Victor Yang, 15.05.2021 - 11:06]
Coopidon:
Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Статья 21 закона "О языках" (https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z970000151_):
"... Устная информация, объявления, реклама даются на государственном, русском и, при необходимости, на других языках."
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Статья 8:
"... В работе негосударственных организаций используются государственный и, при необходимости, другие языки."
Статья 11:
"Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 21:
"...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Цитата:
Coopidon: Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Ну, не обязанность, а долг:
Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана."
[Исправлено: Victor Yang, 15.05.2021 - 11:06]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:12
Цитата:
Это банальная неграмотность. Дали колхознику (простите, сельские жители - это к вам не относится) камеру и научили загружать ролики в интернет - вот и получились куаты. Ну, или он сознательно пренебрежительно относится к русскому языку, искажая слова по-русски. Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Coopidon:
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Это банальная неграмотность. Дали колхознику (простите, сельские жители - это к вам не относится) камеру и научили загружать ролики в интернет - вот и получились куаты. Ну, или он сознательно пренебрежительно относится к русскому языку, искажая слова по-русски. Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:40
Цитата:
Когда погремуха каверкает тут все что может
Типо хазахстан и хазахи, она получается неграмотная колхозница? или мы не понимаем это другое?))
Victor Yang:
Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Хотя, думающий человек будет знать что слово это немецкое и его искажение - это не пренебрежение к русскому языку, а выставление напоказ своей неграмотности.
Когда погремуха каверкает тут все что может
Типо хазахстан и хазахи, она получается неграмотная колхозница? или мы не понимаем это другое?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:44
Цитата:
Немцы тоже были за один язык
Им потом его укоротили))
Цитата:
Ну ты же за один язык в мире! Так попробуй хотябы в своей стране эту идею продвинуть))
Думаю французы сильно будут рады)
Цитата:
Ну многие казахи знают по два языка
А остальные, которые не казахи, даже свой язык плохо знают)
Цитата:
Я Незнаю о чем ты
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
maxsaf:
Я за один язык во всем мире - Английский
Я за один язык во всем мире - Английский
Немцы тоже были за один язык
Им потом его укоротили))
Цитата:
maxsaf:
В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.
В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.
Ну ты же за один язык в мире! Так попробуй хотябы в своей стране эту идею продвинуть))
Думаю французы сильно будут рады)
Цитата:
maxsaf:
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
Ну многие казахи знают по два языка
А остальные, которые не казахи, даже свой язык плохо знают)
Цитата:
maxsaf:
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
Я Незнаю о чем ты
Ты никогда не писал что у него плохой вкус)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:44
Цитата:
Ну ну зачем вы так с совой! Вы же глобус сломаете!
ГК РК
Цитата:
И где тут про языки?
Victor Yang:
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Обслуживание - это, по сути и есть устная информация.
Ну ну зачем вы так с совой! Вы же глобус сломаете!
ГК РК
Цитата:
Статья 151. Форма сделки
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности - все сделки, исполняемые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством.
4. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
2. Сделка, для которой законодательством или соглашением сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) или иная определенная форма, может быть совершена устно, в частности - все сделки, исполняемые при самом их совершении. Такая сделка считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.
3. Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством.
4. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
И где тут про языки?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:47
Цитата:
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
Цитата:
Victor Yang:
Статья 11: "Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Статья 11: "Ответы государственных и негосударственных организаций на обращения граждан и другие документы даются на государственном языке или на языке обращения."
Есть же целый закон. Об обращениях граждан. Почитайте:
Цитата:
4) обращение - направленное субъекту, рассматривающему обращение, или должностному лицу индивидуальное или коллективное письменное, устное либо в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, предложение, заявление, жалоба, запрос или отклик;
5) субъекты, рассматривающие обращения, (далее - субъекты) - государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства либо предоставляющие товары (работы, услуги) в соответствии с условиями государственного заказа и (или) государственного закупа, которые вправе рассматривать и принимать решения по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с их компетенцией, а также субъекты крупного предпринимательства по обращениям физических и юридических лиц, с которыми заключен договор на поставку (выполнение, оказание) им товаров (работ, услуг);
6) учет обращения - фиксирование сведений по приему и рассмотрению обращения и их отражение в государственной правовой статистической отчетности;
5) субъекты, рассматривающие обращения, (далее - субъекты) - государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица со стопроцентным участием государства либо предоставляющие товары (работы, услуги) в соответствии с условиями государственного заказа и (или) государственного закупа, которые вправе рассматривать и принимать решения по обращениям физических и юридических лиц в соответствии с их компетенцией, а также субъекты крупного предпринимательства по обращениям физических и юридических лиц, с которыми заключен договор на поставку (выполнение, оказание) им товаров (работ, услуг);
6) учет обращения - фиксирование сведений по приему и рассмотрению обращения и их отражение в государственной правовой статистической отчетности;
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:49
Цитата:
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Цитата:
Заметьте, овладение!
А не знание!
Victor Yang:
Статья 21: "...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Статья 21: "...Бланки, вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация излагаются на государственном и русском, а при необходимости, и на других языках.". А деятельность Куата началась именно с ценников только на русском языке.
Тут с вами согласен. Но заметьте именно вывески, визуальная информация.
Цитата:
Victor Yang:
Ну, не обязанность, а долг: Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, яв
Ну, не обязанность, а долг: Статья 4: "... Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, яв
Заметьте, овладение!
А не знание!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:52
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 11:57
Комментарий проходит проверку.
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