Отправлено: - 11:44

maxsaf:

Я за один язык во всем мире - Английский

maxsaf:

В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.

maxsaf:

Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.

maxsaf:

У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))

Цитата:Немцы тоже были за один языкИм потом его укоротили))Цитата:Ну ты же за один язык в мире! Так попробуй хотябы в своей стране эту идею продвинуть))Думаю французы сильно будут рады)Цитата:Ну многие казахи знают по два языкаА остальные, которые не казахи, даже свой язык плохо знают)Цитата:Я Незнаю о чем тыТы никогда не писал что у него плохой вкус)