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≡ Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41523
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
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Сельчанин, работник СТО, получил зарплату и приехал в Костанай, чтобы “отдохнуть и расслабиться”, как говорится, в веселой компании, оставив дома жену и детей. К тому же, у него в городе была любовница. Посиделки закончились убийством.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21839
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
#1
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Хорошие зарплаты, на СТО, области... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11852
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:18
#2
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Цитата:
drakon:
, области...


специально для тебя что-ли такие новости сообщают.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21839
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:28
#3
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Цитата:
alex_60:
для тебя что-ли такие новости сообщают.

А куда - деваться, от таких новостей?... :-o
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
581
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 17:47
#4
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Возможно хорошего мужика убила пьяная дура. Есть мужики гонят по пьяне,а ведь есть и бабы.. Одни ревут,вторые хотят безумной любви,а третьи становятся агрессивными. И что подруга не знала что ей наливать нельзя? Тоже под суд её. Мужика жалко их и так на селе мало осталось.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
581
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 17:50
#5
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А любовницы есть у всех нормальных мужиков, кроме каблуков и беспонтовых конечно.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
71
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 22:24
#6
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То есть то, что у него есть жена и дети, а он отрываться поехал с любовницей, то он герой? Справедливая расплата! А у тех кто считает себя "нормальным мужиком" - как бы не поотсыхало всё!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
332
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 23:38
#7
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Не понятно,кто она по национальности? По моему эта ходка не первая и не последняя для неё.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1038
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 23:55
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не понятно,кто она по национальности?

Нда!
У вас проблемка, мадам!
Если гадость написать, а вдруг она госнациональности. Титульной нации, так-сказать.
Тут надо просить Редакцию непременно обозначать национальности героев статьи, чтоб вам удобнее было гадости писать!
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10333
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 01:33
#9
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Цитата:
Сабыр:
А любовницы есть у всех нормальных мужиков, кроме каблуков и беспонтовых конечно.

Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11852
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 01:44
#10
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Цитата:
maxsaf:
Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального


понтового. он сказал.
с любовником.

[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 01:45]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10333
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 03:52
#11
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Цитата:
alex_60:
понтового. он сказал. с любовником.

:lol: :lol: :lol:
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