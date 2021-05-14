Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41523
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
Сельчанин, работник СТО, получил зарплату и приехал в Костанай, чтобы “отдохнуть и расслабиться”, как говорится, в веселой компании, оставив дома жену и детей. К тому же, у него в городе была любовница. Посиделки закончились убийством.
Читать новость
Читать новость
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
Хорошие зарплаты, на СТО, области...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11852
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:18
Цитата:
специально для тебя что-ли такие новости сообщают.
drakon:
, области...
, области...
специально для тебя что-ли такие новости сообщают.
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:28
Цитата:
А куда - деваться, от таких новостей?...
alex_60:
для тебя что-ли такие новости сообщают.
для тебя что-ли такие новости сообщают.
А куда - деваться, от таких новостей?...
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 581
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 17:47
Возможно хорошего мужика убила пьяная дура. Есть мужики гонят по пьяне,а ведь есть и бабы.. Одни ревут,вторые хотят безумной любви,а третьи становятся агрессивными. И что подруга не знала что ей наливать нельзя? Тоже под суд её. Мужика жалко их и так на селе мало осталось.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 581
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 17:50
А любовницы есть у всех нормальных мужиков, кроме каблуков и беспонтовых конечно.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 71
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 22:24
То есть то, что у него есть жена и дети, а он отрываться поехал с любовницей, то он герой? Справедливая расплата! А у тех кто считает себя "нормальным мужиком" - как бы не поотсыхало всё!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 332
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 23:38
Не понятно,кто она по национальности? По моему эта ходка не первая и не последняя для неё.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1038
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 23:55
Цитата:
Нда!
У вас проблемка, мадам!
Если гадость написать, а вдруг она госнациональности. Титульной нации, так-сказать.
Тут надо просить Редакцию непременно обозначать национальности героев статьи, чтоб вам удобнее было гадости писать!
ПолиграфЪ Боярышников:
Не понятно,кто она по национальности?
Не понятно,кто она по национальности?
Нда!
У вас проблемка, мадам!
Если гадость написать, а вдруг она госнациональности. Титульной нации, так-сказать.
Тут надо просить Редакцию непременно обозначать национальности героев статьи, чтоб вам удобнее было гадости писать!
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 01:33
Цитата:
Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального?
Сабыр:
А любовницы есть у всех нормальных мужиков, кроме каблуков и беспонтовых конечно.
А любовницы есть у всех нормальных мужиков, кроме каблуков и беспонтовых конечно.
Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11852
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 01:44
Цитата:
понтового. он сказал.
с любовником.
[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 01:45]
maxsaf:
Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального
Вы дочке своей в мужья хотите нормального мужика или ненормального
понтового. он сказал.
с любовником.
[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 01:45]
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 15.05.21 - 03:52
Цитата:
alex_60:
понтового. он сказал. с любовником.
понтового. он сказал. с любовником.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать