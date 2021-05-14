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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:40
#2626
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Цитата:
Victor Yang:
Это, конечно, сферически и в вакууме.

Ну так не бывает в реале
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:42
#2627
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Цитата:
alex_60:
исключил из плейлиста

Добавили чтобы исключить? Могли же не добавлять)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:44
#2628
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Цитата:
Victor Yang:
Остальные, при нормальном распространении обоих языков, должны, по идее, прививаться с детства

Не будет никто в семье на двух языках разговаривать. Зачем? Тем более что речь шла не о двух а о трех.

[Исправлено: maxsaf, 14.05.2021 - 22:47]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7963
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:00
#2629
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Цитата:
Kairat stayer:
Да уж, время летит, почти четыре года тому назад обсуждали на площадке форума НГ, точнее три года и восемь месяцев прошло, в сентябре 2017 года

Кто не замечал у Кайрата очень тонкий троллинг
Он раз за разом поднимает все темы которые тут уже обсуждали раньше
Какбы намекая
Воду в ступе толчим
Или толчем
Цитата:
maxsaf:
Есть, просто вы не видите. Я за одноязычие.

Иронично это читать от канадца))
Цитата:
maxsaf:
Изучение любого дополнительного языка требует минимум 1000 часов школьного времени (плюс минус, не принципиально) Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов. Пострадают либо точные науки, либо гуманитарные. По другому никак

В двойне иронично
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)
Цитата:
alex_60:
Иманбека, которую он записал совместно с Моргенштерном

Ну Моргенштерн
Этим все сказано
Кумир Макса))
Цитата:
maxsaf:
Есть прям полностью франкоговорящие городишки, в англоязычных провинциях, но я в них не был

А ты побывай)
Паходи там
Назло всем по болтай на англицком))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:05
#2630
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Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке

Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Ссылку на закон, статью, можете привести?
А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?
:-o
Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.

Вы в Казахстане живете?
Да
А в Казахстане какой но язык?
Казахский
А почему вы его не знаете?
:oops:
Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Цитата:
Victor Yang:
А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.

Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМ
И после этого вы считаете что он
Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная

Я удивлён...
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:37
#2631
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Цитата:
abaika95:
дети хамско себя повели И учитель не сдержался

Как по мне так было -наоборот. Но он же вам сказал пароль:-) заклинание ''менказакпен'', так что по вашему принципу, его можно понять и простить, а детей-нет.
:-o
И здесь то же самое
Цитата:
abaika95:
Тут я думаю пошло от обратного Куат начинал как вполне обычный активист за казахский язык Но столкнулся со стеной такого ярого не понимания и хейта со стороны русскоязычных Что его позиция начала конкретно радикализироваться К

Ну что? Довели человека, русскоязычные!

И да как по мне на учителя он тянет. Предлагаю его обозначать как ''человек-похожий-на-учителя''
Цитата:
abaika95:
Казахи же не просят русских знать госязык от корки до корки,казахи просто просят проявить уважение к языку

Опять же. Хиленькая логическая цепочка. Ты, Погремуха, китайский язык, знаешь?
Если -не знаешь, значит, не уважаешь их язык, обычаи?
Ну ты-шовинист!
:oops:
Как то децкий аргумент. Ты меня уважаешь? И я тебя! Значит, мы с тобой-уважаемые люди!
:lol:

[Исправлено: Coopidon, 14.05.2021 - 23:41]
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1038
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:49
#2632
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Цитата:
maxsaf:
Главная фраза - не уважаешь язык, значит не уважаешь казахов, вали в раиссию. В этой фразе заключен весь смысл происходящего, ИМХО.

Не совсем так.
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов
:-o Цитата:
maxsaf:
КЗ это так остро только из за самолюбия, желания отомстить, рационального зерна - ноль.

Опять- не согласен. Знание казахского перевешивает все другие знания...
Человек высшего сорта...
Это рава не рациональное зерно?
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:02
#2633
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Цитата:
abaika95:
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)

Я за один язык во всем мире -
Английский. 8-)

Цитата:
abaika95: Назло всем по болтай на англицком))
В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 15.05.2021 - 01:05]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:11
#2634
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Цитата:
Coopidon:
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов

Ой, в историю я не хочу лезть, а то прийдут монголы и татары, и всех выселят )))

Цитата:
Coopidon:
не рациональное зерно?

Одно есть зернышко - привязать налогоплательщика к одной казне. Чтобы в соседнюю страну не ездили на вахту и по англоязычным странам не разбежались. 8-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:25
#2635
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Цитата:
abaika95:
Какбы намекая

Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:30
#2636
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Цитата:
abaika95:
Ну Моргенштерн Этим все сказано Кумир Макса))

У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
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