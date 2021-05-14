Отправлено: - 23:00

Kairat stayer:

Да уж, время летит, почти четыре года тому назад обсуждали на площадке форума НГ, точнее три года и восемь месяцев прошло, в сентябре 2017 года

maxsaf:

Есть, просто вы не видите. Я за одноязычие.

maxsaf:

Изучение любого дополнительного языка требует минимум 1000 часов школьного времени (плюс минус, не принципиально) Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов. Пострадают либо точные науки, либо гуманитарные. По другому никак

alex_60:

Иманбека, которую он записал совместно с Моргенштерном

maxsaf:

Есть прям полностью франкоговорящие городишки, в англоязычных провинциях, но я в них не был

Цитата:Кто не замечал у Кайрата очень тонкий троллингОн раз за разом поднимает все темы которые тут уже обсуждали раньшеКакбы намекаяВоду в ступе толчимИли толчемЦитата:Иронично это читать от канадца))Цитата:В двойне ироничноТоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)Цитата:Ну МоргенштернЭтим все сказаноКумир Макса))Цитата:А ты побывай)Паходи тамНазло всем по болтай на англицком))