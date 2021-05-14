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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:40
Цитата:
Ну так не бывает в реале
Victor Yang:
Это, конечно, сферически и в вакууме.
Это, конечно, сферически и в вакууме.
Ну так не бывает в реале
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:42
Цитата:
Добавили чтобы исключить? Могли же не добавлять)
alex_60:
исключил из плейлиста
исключил из плейлиста
Добавили чтобы исключить? Могли же не добавлять)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:44
Цитата:
Не будет никто в семье на двух языках разговаривать. Зачем? Тем более что речь шла не о двух а о трех.
[Исправлено: maxsaf, 14.05.2021 - 22:47]
Victor Yang:
Остальные, при нормальном распространении обоих языков, должны, по идее, прививаться с детства
Остальные, при нормальном распространении обоих языков, должны, по идее, прививаться с детства
Не будет никто в семье на двух языках разговаривать. Зачем? Тем более что речь шла не о двух а о трех.
[Исправлено: maxsaf, 14.05.2021 - 22:47]
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- Казахстан,Костанай
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- Сообщений:
- 7963
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:00
Цитата:
Кто не замечал у Кайрата очень тонкий троллинг
Он раз за разом поднимает все темы которые тут уже обсуждали раньше
Какбы намекая
Воду в ступе толчим
Или толчем
Цитата:
Иронично это читать от канадца))
Цитата:
В двойне иронично
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)
Цитата:
Ну Моргенштерн
Этим все сказано
Кумир Макса))
Цитата:
А ты побывай)
Паходи там
Назло всем по болтай на англицком))
Kairat stayer:
Да уж, время летит, почти четыре года тому назад обсуждали на площадке форума НГ, точнее три года и восемь месяцев прошло, в сентябре 2017 года
Да уж, время летит, почти четыре года тому назад обсуждали на площадке форума НГ, точнее три года и восемь месяцев прошло, в сентябре 2017 года
Кто не замечал у Кайрата очень тонкий троллинг
Он раз за разом поднимает все темы которые тут уже обсуждали раньше
Какбы намекая
Воду в ступе толчим
Или толчем
Цитата:
maxsaf:
Есть, просто вы не видите. Я за одноязычие.
Есть, просто вы не видите. Я за одноязычие.
Иронично это читать от канадца))
Цитата:
maxsaf:
Изучение любого дополнительного языка требует минимум 1000 часов школьного времени (плюс минус, не принципиально) Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов. Пострадают либо точные науки, либо гуманитарные. По другому никак
Изучение любого дополнительного языка требует минимум 1000 часов школьного времени (плюс минус, не принципиально) Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов. Пострадают либо точные науки, либо гуманитарные. По другому никак
В двойне иронично
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)
Цитата:
alex_60:
Иманбека, которую он записал совместно с Моргенштерном
Иманбека, которую он записал совместно с Моргенштерном
Ну Моргенштерн
Этим все сказано
Кумир Макса))
Цитата:
maxsaf:
Есть прям полностью франкоговорящие городишки, в англоязычных провинциях, но я в них не был
Есть прям полностью франкоговорящие городишки, в англоязычных провинциях, но я в них не был
А ты побывай)
Паходи там
Назло всем по болтай на англицком))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:05
Цитата:
Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Ссылку на закон, статью, можете привести?
А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?
Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.
Вы в Казахстане живете?
Да
А в Казахстане какой но язык?
Казахский
А почему вы его не знаете?
Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Цитата:
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМ
И после этого вы считаете что он
Цитата:
Я удивлён...
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке
Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке
Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Ссылку на закон, статью, можете привести?
А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?
Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.
Вы в Казахстане живете?
Да
А в Казахстане какой но язык?
Казахский
А почему вы его не знаете?
Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Цитата:
Victor Yang:
А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.
А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМ
И после этого вы считаете что он
Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная
Эта сторона его деятельности вполне нормальная
Я удивлён...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:37
Цитата:
Как по мне так было -наоборот. Но он же вам сказал пароль заклинание ''менказакпен'', так что по вашему принципу, его можно понять и простить, а детей-нет.
И здесь то же самое
Цитата:
Ну что? Довели человека, русскоязычные!
И да как по мне на учителя он тянет. Предлагаю его обозначать как ''человек-похожий-на-учителя''
Цитата:
Опять же. Хиленькая логическая цепочка. Ты, Погремуха, китайский язык, знаешь?
Если -не знаешь, значит, не уважаешь их язык, обычаи?
Ну ты-шовинист!
Как то децкий аргумент. Ты меня уважаешь? И я тебя! Значит, мы с тобой-уважаемые люди!
[Исправлено: Coopidon, 14.05.2021 - 23:41]
abaika95:
дети хамско себя повели И учитель не сдержался
дети хамско себя повели И учитель не сдержался
Как по мне так было -наоборот. Но он же вам сказал пароль заклинание ''менказакпен'', так что по вашему принципу, его можно понять и простить, а детей-нет.
И здесь то же самое
Цитата:
abaika95:
Тут я думаю пошло от обратного Куат начинал как вполне обычный активист за казахский язык Но столкнулся со стеной такого ярого не понимания и хейта со стороны русскоязычных Что его позиция начала конкретно радикализироваться К
Тут я думаю пошло от обратного Куат начинал как вполне обычный активист за казахский язык Но столкнулся со стеной такого ярого не понимания и хейта со стороны русскоязычных Что его позиция начала конкретно радикализироваться К
Ну что? Довели человека, русскоязычные!
И да как по мне на учителя он тянет. Предлагаю его обозначать как ''человек-похожий-на-учителя''
Цитата:
abaika95:
Казахи же не просят русских знать госязык от корки до корки,казахи просто просят проявить уважение к языку
Казахи же не просят русских знать госязык от корки до корки,казахи просто просят проявить уважение к языку
Опять же. Хиленькая логическая цепочка. Ты, Погремуха, китайский язык, знаешь?
Если -не знаешь, значит, не уважаешь их язык, обычаи?
Ну ты-шовинист!
Как то децкий аргумент. Ты меня уважаешь? И я тебя! Значит, мы с тобой-уважаемые люди!
[Исправлено: Coopidon, 14.05.2021 - 23:41]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:49
Цитата:
Не совсем так.
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов
Цитата:
Опять- не согласен. Знание казахского перевешивает все другие знания...
Человек высшего сорта...
Это рава не рациональное зерно?
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
maxsaf:
Главная фраза - не уважаешь язык, значит не уважаешь казахов, вали в раиссию. В этой фразе заключен весь смысл происходящего, ИМХО.
Главная фраза - не уважаешь язык, значит не уважаешь казахов, вали в раиссию. В этой фразе заключен весь смысл происходящего, ИМХО.
Не совсем так.
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов
Цитата:
maxsaf:
КЗ это так остро только из за самолюбия, желания отомстить, рационального зерна - ноль.
КЗ это так остро только из за самолюбия, желания отомстить, рационального зерна - ноль.
Опять- не согласен. Знание казахского перевешивает все другие знания...
Человек высшего сорта...
Это рава не рациональное зерно?
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения редакции...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:02
Цитата:
Я за один язык во всем мире -
Английский.
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 15.05.2021 - 01:05]
abaika95:
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)
Тоесть Макс ты за один язык в Казахстане как и Куат?)
Я за один язык во всем мире -
Английский.
Цитата:
abaika95: Назло всем по болтай на англицком))В этом то все и дело - мне туда не надо, я же не Куат ехать в другой город хлеба купить.
[Исправлено: maxsaf, 15.05.2021 - 01:05]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:11
Цитата:
Ой, в историю я не хочу лезть, а то прийдут монголы и татары, и всех выселят )))
Цитата:
Одно есть зернышко - привязать налогоплательщика к одной казне. Чтобы в соседнюю страну не ездили на вахту и по англоязычным странам не разбежались.
Coopidon:
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов
Есть ещё вариант- живешь на земле-казахов
Ой, в историю я не хочу лезть, а то прийдут монголы и татары, и всех выселят )))
Цитата:
Coopidon:
не рациональное зерно?
не рациональное зерно?
Одно есть зернышко - привязать налогоплательщика к одной казне. Чтобы в соседнюю страну не ездили на вахту и по англоязычным странам не разбежались.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:25
Цитата:
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
abaika95:
Какбы намекая
Какбы намекая
Ага, сколько лет прошло, и где оно триязычие? Как я и говорил - нереально. Два языка не многие осилят.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 01:30
Цитата:
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
abaika95:
Ну Моргенштерн Этим все сказано Кумир Макса))
Ну Моргенштерн Этим все сказано Кумир Макса))
У Иманбека хреновый вкус? Так а я о чем?))
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