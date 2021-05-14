Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...

Отправлено: - 22:24

То есть то, что у него есть жена и дети, а он отрываться поехал с любовницей, то он герой? Справедливая расплата! А у тех кто считает себя "нормальным мужиком" - как бы не поотсыхало всё!