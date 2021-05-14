Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!

Отправлено: - 22:53

Сегодня ехал домой. По Маяковского, в районе Наримановки попался человек в оранжевом жилете, которого отправили белить бордюры. Он сидел на карачках и перед тем как мазать бордюр, он рукой в перчатке ...стирал с камня грязь. Господа-товарищи-баи, вам не стыдно во-первых издеваться над человеком, во-вторых, красить губы при грязных, пятках?