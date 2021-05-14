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≡ Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41523
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:35
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Есть у меня хобби - собираю старые снимки нашего Кустаная. Среди них есть и 50-60-х годов прошлого века. Конечно, чистотой в те времена город не отличался. Даже центральные улицы: Тарана, Ленина, Калинина.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11850
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 21:40
#15
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Цитата:
drakon:
для чего, в КОстанае, белят бордюры?...


вырастешь, узнаешь.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7411
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 22:53
#16
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Сегодня ехал домой. По Маяковского, в районе Наримановки попался человек в оранжевом жилете, которого отправили белить бордюры. Он сидел на карачках и перед тем как мазать бордюр, он рукой в перчатке ...стирал с камня грязь. Господа-товарищи-баи, вам не стыдно во-первых издеваться над человеком, во-вторых, красить губы при грязных, пятках?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
332
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 23:29
#17
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Цитата:
drakon:
А для чего, в КОстанае, белят бордюры?...


А у тебя в Рязани вообще убирают улицы?
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