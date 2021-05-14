Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 48% влажность
  • Ю-ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 176 из 176«1...174175176
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:40
#2626
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это, конечно, сферически и в вакууме.

Ну так не бывает в реале
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:42
#2627
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
исключил из плейлиста

Добавили чтобы исключить? Могли же не добавлять)
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10327
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 22:44
#2628
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Остальные, при нормальном распространении обоих языков, должны, по идее, прививаться с детства

Не будет никто в семье на двух языках разговаривать. Зачем? Тем более что речь шла не о двух а о трех.

[Исправлено: maxsaf, 14.05.2021 - 22:47]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7963
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:00
#2629
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1035
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 23:05
#2630
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке

Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Ссылку на закон, статью, можете привести?
А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?
:-o
Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.

Вы в Казахстане живете?
Да
А в Казахстане какой но язык?
Казахский
А почему вы его не знаете?
:oops:
Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Цитата:
Victor Yang:
А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.

Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМ
И после этого вы считаете что он
Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная

Я удивлён...
Профайл
Страница 176 из 176«1...174175176
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS