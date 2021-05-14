Отправлено: - 23:05

Victor Yang:

Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке

Victor Yang:

А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.

Victor Yang:

Эта сторона его деятельности вполне нормальная

Цитата:Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?Ссылку на закон, статью, можете привести?А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.Вы в Казахстане живете?ДаА в Казахстане какой но язык?КазахскийА почему вы его не знаете?Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?Цитата:Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМИ после этого вы считаете что онЦитата:Я удивлён...