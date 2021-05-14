Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке
Давайте, ради прикола, попробуем обратится к фактам. Можете подсказать, где в законе приписана обязанность и возможность такого требования?
Ссылку на закон, статью, можете привести?
А если этого нет, тот получается, что Куат требует исполнения своих желаний!?
Все его аргументы укладываются в ах..нительно простую логическую цепочку.
Вы в Казахстане живете?
Да
А в Казахстане какой но язык?
Казахский
А почему вы его не знаете?
Я бы его спросил. А где собственно приписана обязанность знать госязык?
Цитата:
Victor Yang:
А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.
Так он не называет гастарбайтерами. Он называет гастрабайтеры. Кто знает, что это такое?
Аикак вам его сериал из роликов по названием -русский язык-СЕПАРАТИЗМ
И после этого вы считаете что он
Цитата:
Victor Yang:
Эта сторона его деятельности вполне нормальная
Я удивлён...