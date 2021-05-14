Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются. Цитата:
abaika95: справедливо что Куат начал компанию по ответному пренебрежению
Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие. Цитата:
abaika95: Неправы обе стороны
Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική «искусство воспитания» от παῖς "мальчика " → παιδος «подросток» + ἄγω «веду») — наука о воспитании и обучении человека[1], прежде всего в детско-юношеском возрасте. Предмет педагогики — целостный педагогический процесс направленного развития и формирования личности в условиях её воспитания, обучения и образования
Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился. В общем, реакция у него явно не такая должна быть, независимо от того как это началось. А вообще интересно узнать предысторию и его мнение.
abaika95: Нет русские сразу начинают искать отмазки
Тут правильнее было-бы сказать-русскоговорящие или не разговаривающие на казахском языке.Т.к. русский язык объединяет множество национальностей живущих на территории Казахстана еще с доСССРовских времен. А то,что он начал радикализироваться,чтож,время расставит все и всех по местам. Казахстан-биздин артак уйымыз,поэтому ар быр азамат, должен приносить мир и благополучие в наш Отан. Всем Казахстанцам -дастарханда нан болсын,ет болсын.Карманда акша болсын.Отбасымыз-бакыт болсын. Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский.
Язык – знаковая система, которая необходима для коммуникации и осуществления функций мышления. Термин «язык» – не синоним понятия «речь», которое служит для обозначения процесса общения посредством языка. поэтому там где для выполнения указанных функций длительное время существует один язык, административные методы принуждения замены его на другой успеха никогда не будут иметь. да и все в конституции написано,раз уж на то пошло. и в законе о языках.
Victor Yang: Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются.
Все мы учились чему-то) Цитата:
Victor Yang: Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие.
Школьная база так сказать Ты же меня понял?) Цитата:
Victor Yang: Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился.
Учился но не обязан всегда реагировать как робот Не обязан же? И да вспомни советских учителей,чтобы они сделали когда их стоит,снимает наглая морда и провоцирует "Але"? От некоторых учителей мужчин мат бы стоял трехэтажный в ответ а может даже и затрещину пару классов получили бы) и это старая школа,никто бы не побежал жаловаться во все инстанции,все знали что это вполне адекватная реакция на неадекватное поведение школьника-старшеклассника! Я ее застал) тут как раз было неадекватное поведение школьников которые нарвались на такое же неадекватное поведение учителя С учителя спрос конечно больше Но и школьникам нельзя прощать такое Цитата:
Сергей kst: Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский
Victor Yang: Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке. Недавно видео было - в магазине в Астане все ценники только на русском + продавец вообще отказался его обслужить на казахском. Это явно незаконно. А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.
Да уж, время летит, почти четыре года тому назад обсуждали на площадке форума НГ, точнее три года и восемь месяцев прошло, в сентябре 2017 года. Тогда и Куата не было. Отмечал, что пусть молодежь будет полиязычной, чем больше языков будут знать тем лучше, такого же мнения придерживаюсь и по сей день. Цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Я за трехъязычие, ничего негативного в этом нет, если подрастающее поколение будет знать язык государства-казахский, межнационального общения-русский и международного общения-английский. В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
abaika95: Все поднимаемые вопросы журналистов и мнения местных экспертов вполне либеральны по своему духу так же?
Ну если и проблескивает либерализм, то такой себе, местечково-хозяйственный. До настоящего, сурового либерализма, еще далеко в хорошем смысле этих слов. На самом деле НГ подает информацию достаточно разностороннюю, не зацикливаясь только на оппозиционных новостях и материалах. Цитата:
abaika95: А в чем существенное отличие?
Существенное отличие в уровне жизни тогда и сейчас, а уж на основе этого можно рассуждать об уровне воровства. Хотя либералы в 90-е не столько украли, сколько про...ли. Лучше бы дворцов понастроили, они бы хоть в стране остались. Цитата:
abaika95: Либерал не значит антипутинец И путнец не значит антилиберал Должно быть так в теории
Ну речь-то идет не о классическом либерализме, а том эрзац-продукте, который образовался после распада СССР, в который перекрасилась ненависть к коммунистам и союзу. А в этой ипостаси либерализма как раз нет никаких двояких толкований, все однозначно, как говорит лидер ЛДПР.
Изучение любого дополнительного языка требует минимум 1000 часов школьного времени (плюс минус, не принципиально) Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов. Пострадают либо точные науки, либо гуманитарные. По другому никак.
плохие новости для казахской культуры. УЕФА исключил из плейлиста Евро-2020 песню Иманбека, которую он записал совместно с Моргенштерном и Fetty Wap. текст содержал нецензурную лексику. позорище то какое. как он с этим будет жить. опозорил весь Казахстан.
А как с этим в Канаде? Ценники на двух языках? В школе как их изучают? Цитата:
maxsaf: Каждый дополнительный язык отнимет 1000 часов у остальных школьных предметов
Ну предполагается что это у одного поколения. Остальные, при нормальном распространении обоих языков, должны, по идее, прививаться с детства и не требовать изучения как иностранного. Это, конечно, сферически и в вакууме.
Victor Yang: А как с этим в Канаде? Ценники на двух языках? В школе как их изучают?
Все на английском. Только правительственные учреждения надписи на двух языках. Но это зависит от провинции, и даже от конкретного населенного пункта. Есть прям полностью франкоговорящие городишки, в англоязычных провинциях, но я в них не был . Я думаю, что тут языковой вопрос вообще кого-то парит. В КЗ это так остро только из за самолюбия, желания отомстить, рационального зерна - ноль. Главная фраза - не уважаешь язык, значит не уважаешь казахов, вали в раиссию. В этой фразе заключен весь смысл происходящего, ИМХО.
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