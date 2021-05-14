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Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41523
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:35
Есть у меня хобби - собираю старые снимки нашего Кустаная. Среди них есть и 50-60-х годов прошлого века. Конечно, чистотой в те времена город не отличался. Даже центральные улицы: Тарана, Ленина, Калинина.
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Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:35
листики с деревьев нападали.сережки с березы.
ничего страшного. природа.
помню фото ,НАН приехал первый раз в Англию на прием к королеве,
выщел из машины и идет ко входу, и на его пути вся
дорога завалена листьями.
подумалось,совсем не уважают что-ли,ладно красная дорожка,
но хоть листья могли подмести..
[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 13:39]
ничего страшного. природа.
помню фото ,НАН приехал первый раз в Англию на прием к королеве,
выщел из машины и идет ко входу, и на его пути вся
дорога завалена листьями.
подумалось,совсем не уважают что-ли,ладно красная дорожка,
но хоть листья могли подмести..
[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 13:39]
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:59
Цитата:
Хорошо, что Королева, в Казахстан не -
приехала...
alex_60:
но хоть листья могли подмести..
но хоть листья могли подмести..
Хорошо, что Королева, в Казахстан не -
приехала...
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:12
Цитата:
ну у вас то листья вообще на дорогах и тротуарах не убирают.
хорошо если машинка с "пылесосом наоборот"-листодув проедет
и сдует листья с дороги на обочину.
drakon:
не - приехала...
не - приехала...
ну у вас то листья вообще на дорогах и тротуарах не убирают.
хорошо если машинка с "пылесосом наоборот"-листодув проедет
и сдует листья с дороги на обочину.
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:26
Цитата:
Алекс, а куда, листья с обючины,
потом - деваются?...
alex_60:
и сдует листья с дороги на обочину.
и сдует листья с дороги на обочину.
Алекс, а куда, листья с обючины,
потом - деваются?...
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:29
Цитата:
она сейчас вообще никуда не может поехать.
в 2009 приняты правила в рамках борьбы с терроризмом,
согласно которым Елизавета II не имеет права пересекать границу Альбиона.
так как у нее нет паспорта и фамилии.
[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 14:34]
drakon:
что Королева, в Казахстан не - приехала.
что Королева, в Казахстан не - приехала.
она сейчас вообще никуда не может поехать.
в 2009 приняты правила в рамках борьбы с терроризмом,
согласно которым Елизавета II не имеет права пересекать границу Альбиона.
так как у нее нет паспорта и фамилии.
[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 14:34]
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:30
Цитата:
обратно на дорогу.
drakon:
листья с обючины, потом - деваются?.
листья с обючины, потом - деваются?.
обратно на дорогу.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7962
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:46
Цитата:
Ну тут кто как, кто как...
Если ты для показухи выходил то не значит что и все остальные вышли просто покрасоваться)
для показухи выходить один раз на субботник.
Ну тут кто как, кто как...
Если ты для показухи выходил то не значит что и все остальные вышли просто покрасоваться)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3057
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 15:23
Цитата:
там не сколько листья, сколько земля, которая при любом дождике превращается в месиво. И в итоге вроде ты идешь по асфальту, а идти в обычной обуви очень проблематично.
alex_60:
листики с деревьев нападали.сережки с березы. ничего страшного. природа.
листики с деревьев нападали.сережки с березы. ничего страшного. природа.
там не сколько листья, сколько земля, которая при любом дождике превращается в месиво. И в итоге вроде ты идешь по асфальту, а идти в обычной обуви очень проблематично.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 166
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 19:43
как бы не оправдывали все это.весна-осень город грязный.проезжую часть перейти это жесть.месиво воды и земли.
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 19:54
в нашем районе грязи нет никогда.
все чисто. да и в центре не видел грязи.
может это в городе Тобыл?
все чисто. да и в центре не видел грязи.
может это в городе Тобыл?
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 581
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 19:58
Цитата:
Шура,ты про центр какого города? Или всегда в розовых очках ходишь?
alex_60:
в нашем районе грязи нет никогда. все чисто. да и в центре не видел грязи
в нашем районе грязи нет никогда. все чисто. да и в центре не видел грязи
Шура,ты про центр какого города? Или всегда в розовых очках ходишь?
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 21:05
А для чего, в КОстанае, белят бордюры?...
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