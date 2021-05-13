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≡ Министр образования РК после террористического акта в...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41523
Министр образования РК после террористического акта в...
Отправлено: 13.05.21 - 09:35
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Министр образования РК после террористического акта в казанской школе сказал: «Мы должны извлечь уроки из этих трагических событий». Как вы считаете, на что в первую очередь должно выделить деньги правительство?
Результаты опроса

С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
303
Министр образования РК после террористического акта в...
Отправлено: 13.05.21 - 09:35
#1
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Психическое здоровье увы,не купишь.
В век интернета,очень сложно уследить за информационным потоком в голову ребенка.А некоторые родители вообще не придают этом значения.Почитайте,сколько времени с гаджетами проводят дети миллиардеров, типа Гейтса.

[Исправлено: Сергей kst, 13.05.2021 - 09:41]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
615
Re: Министр образования РК после террористического акта в...
Отправлено: 14.05.21 - 19:45
#2
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Куда бы ни выделяли, всегда окажутся в их карманах...
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