Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...

Отправлено: - 17:47

Возможно хорошего мужика убила пьяная дура. Есть мужики гонят по пьяне,а ведь есть и бабы.. Одни ревут,вторые хотят безумной любви,а третьи становятся агрессивными. И что подруга не знала что ей наливать нельзя? Тоже под суд её. Мужика жалко их и так на селе мало осталось.