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≡ Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41520
Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
Отправлено: 13.05.21 - 12:47
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Жительницу Костаная Веру МУРЗИНУ обманом вынудили взять кредит в банке и перевести деньги на чужой счет через «Qiwi-кошелек». Мошенники действовали по такому же сценарию, как в случае с еще одной потерпевшей - Наталией Леготиной. Мы получили комментарий пресс-службы банка, клиентками которого являются обе женщины.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
303
Re: Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка...
Отправлено: 13.05.21 - 12:47
#1
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„Банк — это место, где Вам одалживают зонтик в ясную погоду, а потом просят вернуть, когда начинается дождь.“


- Роберт Фрост.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4631
Re: Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка...
Отправлено: 13.05.21 - 15:24
#2
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Банк не зря скрывает своё имя, хотя предполагаю это каспи. Дело в том только они так легко раздают деньги без всякого головняка, однако получив кредит и переслать его на киви, глупость несусветная, поэтому и требует возврат.
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1481
Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
Отправлено: 14.05.21 - 15:05
#3
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После таких ответов банка складывается впечатление, что никакие это были не мошенники, а реальные работники этого банка - просто очччень профессиональные работники...

[Исправлено: Volonter, 14.05.2021 - 15:06]
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