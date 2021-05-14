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≡ Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41520
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:35
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Есть у меня хобби - собираю старые снимки нашего Кустаная. Среди них есть и 50-60-х годов прошлого века. Конечно, чистотой в те времена город не отличался. Даже центральные улицы: Тарана, Ленина, Калинина.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11845
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:35
#1
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листики с деревьев нападали.сережки с березы.
ничего страшного. природа.
помню фото ,НАН приехал первый раз в Англию на прием к королеве,
выщел из машины и идет ко входу, и на его пути вся
дорога завалена листьями.
подумалось,совсем не уважают что-ли,ладно красная дорожка,
но хоть листья могли подмести..

[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 13:39]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21837
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 13:59
#2
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Цитата:
alex_60:
но хоть листья могли подмести..

Хорошо, что Королева, в Казахстан не -
приехала... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11845
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:12
#3
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Цитата:
drakon:
не - приехала...


ну у вас то листья вообще на дорогах и тротуарах не убирают.
хорошо если машинка с "пылесосом наоборот"-листодув проедет
и сдует листья с дороги на обочину.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21837
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:26
#4
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Цитата:
alex_60:
и сдует листья с дороги на обочину.

Алекс, а куда, листья с обючины,
потом - деваются?... :lol: :-(
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11845
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:29
#5
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Цитата:
drakon:
что Королева, в Казахстан не - приехала.


она сейчас вообще никуда не может поехать.
в 2009 приняты правила в рамках борьбы с терроризмом,
согласно которым Елизавета II не имеет права пересекать границу Альбиона.
так как у нее нет паспорта и фамилии.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 14:34]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11845
Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:30
#6
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Цитата:
drakon:
листья с обючины, потом - деваются?.


обратно на дорогу.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7962
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 14:46
#7
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Цитата:
для показухи выходить один раз на субботник. 

Ну тут кто как, кто как...
Если ты для показухи выходил то не значит что и все остальные вышли просто покрасоваться)
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3057
Re: Грязь можно не убирать, а побелить бордюр - обязан!
Отправлено: 14.05.21 - 15:23
#8
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Цитата:
alex_60:
листики с деревьев нападали.сережки с березы. ничего страшного. природа.

там не сколько листья, сколько земля, которая при любом дождике превращается в месиво. И в итоге вроде ты идешь по асфальту, а идти в обычной обуви очень проблематично.
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