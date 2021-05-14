Отправлено: - 14:05

Сельчанин, работник СТО, получил зарплату и приехал в Костанай, чтобы “отдохнуть и расслабиться”, как говорится, в веселой компании, оставив дома жену и детей. К тому же, у него в городе была любовница. Посиделки закончились убийством.