Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • С-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41520
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сельчанин, работник СТО, получил зарплату и приехал в Костанай, чтобы “отдохнуть и расслабиться”, как говорится, в веселой компании, оставив дома жену и детей. К тому же, у него в городе была любовница. Посиделки закончились убийством.
Читать новость

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21837
Re: Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника...
Отправлено: 14.05.21 - 14:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие зарплаты, на СТО, области... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11845
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
, области...


специально для тебя что-ли такие новости сообщают.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21837
Отомстила за слезы - В Костанае женщина убила любовника подруги
Отправлено: 14.05.21 - 14:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
для тебя что-ли такие новости сообщают.

А куда - деваться, от таких новостей?... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS