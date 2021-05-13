Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост. Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева. Ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м. Читать новость
yudjin: Изначально, в прошлом году было 2 трубы. Остальные скорее всего добавили когда паводок был.
Возможно,я честно говоря и не знал ,что там трубы положили ,на днях на лисапеде там проезжал,сфоткал. Кстати когда паводок был трубы не помогли,вода через верх шла.
Цитата:
dandiv: Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад...
Изначально было понятно,что этот яблоневый сад посажен, что бы впоследствие получить компенсацию,а иначе какой человек в здравом уме,будет разбивать сад,возле дороги на неохраняемой ,да и к тому же ещё и подтапливаемой территории. Если уж на то пошло и очень хотелось сад с яблоками,то логично было бы посадить его чуть подальше,места там полно свободного,да и от людских глаз подальше,но нет же сад посажен аккурат там где должен пройти мост.
Добринцофф: Изначально было понятно,что этот яблоневый сад посажен, что бы впоследствие получить компенсацию,а иначе какой человек в здравом уме,будет разбивать сад,возле дороги
Не думаю, что была такая цель. Сад разбивали в мае 2015. Был ли тогда проект моста? Наверное нет... Ведь в посадке принимали участие некоторые персонажи Большого акиматовского дела.
Как писал Ленинский путь, около 500 яблонь, 100 груш было посажено, а также слива, малина, смородина. В уходе предполагалось привлекать воспитанников психо-неврологического диспансера, расположенного неподалеку. Им же и урожай собирать. За этот сад глава КХ даже награду получал как меценат-благотворитель. Но новым акимам, проектировщикам и строителям этот сад оказался до одного места.... сравняли с землей.
yudjin: В уходе предполагалось привлекать воспитанников психо-неврологического диспансера, расположенного неподалеку. Им же и урожай собирать.
Ну какой урожай?Во первых как только появятся первые халявные яблочки растущие прям у дороги,их тут же не станет. А во вторых,насколько безопасно кушать яблочки насквозь пропитанные выхлопными газами от бесконечного потока машин? Так всё таки если действительно нужен сад с яблоками, что мешало посадить его подальше?
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