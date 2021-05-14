Отправлено: - 11:23

Victor Yang:

Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются.

Victor Yang:

Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие.

Victor Yang:

Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился.

Сергей kst:

Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский

Цитата:Все мы учились чему-то)Цитата:Школьная база так сказатьТы же меня понял?)Цитата:Учился но не обязан всегда реагировать как роботНе обязан же?И да вспомни советских учителей,чтобы они сделали когда их стоит,снимает наглая морда и провоцирует "Але"? От некоторых учителей мужчин мат бы стоял трехэтажный в ответ а может даже и затрещину пару классов получили бы) и это старая школа,никто бы не побежал жаловаться во все инстанции,все знали что это вполне адекватная реакция на неадекватное поведение школьника-старшеклассника! Я ее застал) тут как раз было неадекватное поведение школьников которые нарвались на такое же неадекватное поведение учителяС учителя спрос конечно большеНо и школьникам нельзя прощать такое Цитата:Главное все друг друга поняли)