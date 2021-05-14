Цитата:
Victor Yang:
Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются.
Все мы учились чему-то)
Цитата:
Victor Yang:
Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие.
Школьная база так сказать
Ты же меня понял?)
Цитата:
Victor Yang:
Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился.
Учился но не обязан всегда реагировать как робот
Не обязан же?
И да вспомни советских учителей,чтобы они сделали когда их стоит,снимает наглая морда и провоцирует "Але"? От некоторых учителей мужчин мат бы стоял трехэтажный в ответ а может даже и затрещину пару классов получили бы) и это старая школа,никто бы не побежал жаловаться во все инстанции,все знали что это вполне адекватная реакция на неадекватное поведение школьника-старшеклассника! Я ее застал) тут как раз было неадекватное поведение школьников которые нарвались на такое же неадекватное поведение учителя
С учителя спрос конечно больше
Но и школьникам нельзя прощать такое Цитата:
Сергей kst:
Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский
Главное все друг друга поняли)