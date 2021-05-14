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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 10:42
#2611
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Цитата:
abaika95:
чтобы граждане знали хотя бы базу,

Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются.
Цитата:
abaika95:
справедливо что Куат начал компанию по ответному пренебрежению

Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие.
Цитата:
abaika95: Неправы обе стороны

Педаго́гика (др.-греч. παιδαγωγική «искусство воспитания» от παῖς "мальчика " → παιδος «подросток» + ἄγω «веду») — наука о воспитании и обучении человека[1], прежде всего в детско-юношеском возрасте. Предмет педагогики — целостный педагогический процесс направленного развития и формирования личности в условиях её воспитания, обучения и образования

Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился. В общем, реакция у него явно не такая должна быть, независимо от того как это началось. А вообще интересно узнать предысторию и его мнение.

[Исправлено: Victor Yang, 14.05.2021 - 10:51]
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
302
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 11:01
#2612
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Цитата:
abaika95:
Нет русские сразу начинают искать отмазки

Тут правильнее было-бы сказать-русскоговорящие или не разговаривающие на казахском языке.Т.к. русский язык объединяет множество национальностей живущих на территории Казахстана еще с доСССРовских времен.
А то,что он начал радикализироваться,чтож,время расставит все и всех по местам.
Казахстан-биздин артак уйымыз,поэтому ар быр азамат, должен приносить мир и благополучие в наш Отан.
Всем Казахстанцам -дастарханда нан болсын,ет болсын.Карманда акша болсын.Отбасымыз-бакыт болсын.
Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 11:13
#2613
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Язык – знаковая система,
которая необходима для коммуникации и осуществления функций мышления.
Термин «язык» – не синоним понятия «речь»,
которое служит для обозначения процесса общения посредством языка.
поэтому там где для выполнения указанных функций
длительное время существует один язык,
административные методы принуждения замены его на другой
успеха никогда не будут иметь.
да и все в конституции написано,раз уж на то пошло.
и в законе о языках.

[Исправлено: alex_60, 14.05.2021 - 11:15]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7961
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 11:23
#2614
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Цитата:
Victor Yang:
Да все в школе изучают и базу кое-какую имеют. Но не пользуются.

Все мы учились чему-то)
Цитата:
Victor Yang:
Везде есть грань закона. И не кОмпанию, в данном случае, а кАмпанию. Компания - группа людей, Кампания - мероприятие.

Школьная база так сказать
Ты же меня понял?)
Цитата:
Victor Yang:
Учитель - человек взрослый, образованный, к тому же ПЕДАГОГ. Он обязан знать методы реакции с таким поведением детей - он на это учился.

Учился но не обязан всегда реагировать как робот
Не обязан же?
И да вспомни советских учителей,чтобы они сделали когда их стоит,снимает наглая морда и провоцирует "Але"? От некоторых учителей мужчин мат бы стоял трехэтажный в ответ а может даже и затрещину пару классов получили бы) и это старая школа,никто бы не побежал жаловаться во все инстанции,все знали что это вполне адекватная реакция на неадекватное поведение школьника-старшеклассника! Я ее застал) тут как раз было неадекватное поведение школьников которые нарвались на такое же неадекватное поведение учителя
С учителя спрос конечно больше
Но и школьникам нельзя прощать такое Цитата:
Сергей kst:
Знаю что с ошибками-базовый школьный казахский

Главное все друг друга поняли)
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