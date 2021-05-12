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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10320
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 00:00
#2596
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Цитата:
Vit:

Вит, не грусти, просто сегодня не твой день ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10234
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 00:16
#2597
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Цитата:
maxsaf:
Женщины. Они умеют. Э
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7961
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 12:01
#2598
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Цитата:
alex_60:
вот так надо. ///10 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Это даже лучше чем троллинг
Это правда))
Цитата:
Маркс:
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть

Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке? Или у нас обвиняют справедливо а там как-то не так? Или может и там и там народ такой? Цитата:
Маркс:
А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.

Пьяного нет
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Что хуже ?
Цитата:
Маркс:
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.

Причем тут НТВ 90ых и Украина?
Цитата:
maxsaf:
Тексты говеные, но каков спрос, такие и предложения

Засчитано)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:29
#2599
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что то дракон и абайка95 пишут целый день,
безработные наверное.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:39
#2600
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Цитата:
alex_60:
безработные наверное.

Про абайку - не знаю.
Я - пенсионер.
Могу себе - позволить... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:43
#2601
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Цитата:
drakon:
Могу себе - позволить


чего позволить?
про убийства и подобное?
а спишь потом хорошо?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21833
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 19:02
#2602
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Цитата:
alex_60:
а спишь потом хорошо?

Отлично, по 10 часов... :lol: :oops:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1343
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 20:56
#2603
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Цитата:
abaika95:
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке?

А что, разве нет? Практически в каждой ветке раздаются вопли либералов. Причем с утра они кричат про слишком жёсткие меры, а ближе к вечеру уже орут о недостаточно жёстких мерах. И такой диссонанс по всем вопросам. Да, и обязательно во всем виноват Путин, как раньше Сталин, который лично написал миллионы доносов.
Цитата:
abaika95:
Есть трезвое и щедрое разбазаривание

Ну те, кто жил во времена правления пьяных либералов, легко могут сравнить тот бардак с сегодняшним стремлением к порядку. Сравнение будет явно в пользу трезвых правителей.
Цитата:
abaika95:
Причем тут НТВ 90ых и Украина?

И те и другие дышат "воздухом свободы". А потом, самый главный нтв-шник 90-х Киселев разве не на Украину убег?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11839
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 19:30
#2604
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смотрю клоун уже во главе националистов.
боится. за свою жизнь.
сми оппозиции закрыл.
начал их сажать.
наполеон по хо... украински.
американский обком работает.

[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 19:31]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10320
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 20:42
#2605
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Цитата:
Coopidon: Обращаюсь к редакции с вопросом. Давечи, на одном из многочисленных ютуб-каналах, было опубликовано видео. С броском заголовком:

Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1033
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 23:06
#2606
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Цитата:
maxsaf:
Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась

Комменты здесь не так важны.
А вот деятельность этого Куата, который уже давным-давно хлебать баланду на зоне, получается его никто не может остановить?
По его словам он ещё и суды выигрывает и прокуратуре там что-то лекции читает как правильно трактовать законы.
Или шовинизм наступает семимильными шагами?
При поддержке кого то сверху.
Иначе я это не могу объяснить...

:oops:

[Исправлено: Coopidon, 13.05.2021 - 23:08]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 07:36
#2607
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Цитата:
Имеет ли отношение НГ к данному ролику? 

Как я понял, это видео прислали в редакционный Instagram. Под ним было более 1000 комментариев, и что удивительно - многие там высказывают мнение что дети не правы. Но несдержанность учителя они, почему-то, не считают непрофессионализмом.
Цитата:
Coopidon:
деятельность этого Куата, который уже давным-давно хлебать баланду на зоне, получается его никто не может остановить?

Там ещё интересные картинки есть - типа "Казахи научили русских налоги считать" и картинка как люди азиатской национальности стоят посреди людей европейской национальности и последние кланяются первым.
Вторая картинка - человек азиатской национальности, похожий на казахского батыра, с луком в руках, возвышается над трупом русского богатыря (ну там доспехи сомнений не вызывают), в спине которого торчит стрела.
Собственно, вот:
Да, на канале этом есть ещё видео, как люди в форме вручают автору канала медаль "Патриот Казахстана".
Думаю что КНБ просто необходимо хотя бы побеседовать с этим Куатом. Иначе просто уничтожается вся деятельность власти по мирному сосуществованию разных национальностей в Казахстане.

[Исправлено: Victor Yang, 14.05.2021 - 09:46]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13954
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 07:45
#2608
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Цитата:
Coopidon:
По его словам он ещё и суды выигрывает

Эта сторона его деятельности вполне нормальная - он требует возможности обслуживания на казахском языке. Недавно видео было - в магазине в Астане все ценники только на русском + продавец вообще отказался его обслужить на казахском. Это явно незаконно. А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.

[Исправлено: Victor Yang, 14.05.2021 - 07:52]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7961
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 09:58
#2609
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Цитата:
Маркс:
А что, разве нет? Практически в каждой ветке раздаются вопли либералов. Причем с утра они кричат про слишком жёсткие меры, а ближе к вечеру уже орут о недостаточно жёстких мерах. И такой диссонанс по всем вопросам

Хм ну получается таким образом придем к мнению что и вся редакция НГ либералы? Все поднимаемые вопросы журналистов и мнения местных экспертов вполне либеральны по своему духу так же?
Цитата:
Маркс:
Да, и обязательно во всем виноват Путин, как раньше Сталин, который лично написал миллионы доносов.

Либерал не значит антипутинец
И путнец не значит антилиберал
Должно быть так в теории
Цитата:
Маркс:
Ну те, кто жил во времена правления пьяных либералов, легко могут сравнить тот бардак с сегодняшним стремлением к порядку. Сравнение будет явно в пользу трезвых правителей

А в чем существенное отличие?
Тогда пьяные демократы воровали
Сейчас трезвые и прожённые охранители воруют
Только раньше народ сам по себе в своем соку варился смотря НТВ
А сейчас охранители воруют и ещё хотят чтобы их при этом любили,для этого врубая пропаганду по полной
Цитата:
Маркс:
И те и другие дышат "воздухом свободы". А потом, самый главный нтв-шник 90-х Киселев разве не на Украину убег?

Ну а другой главный НТВшник стал директором ВГТРК
А третий НТВшник намедни ведёт и живёт в России
А четвертая на первом канале работает)
Разбрасало их по всякому
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7961
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 14.05.21 - 10:16
#2610
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Цитата:
Victor Yang: Как я понял, это видео прислали в редакционный Instagram. Под ним было более 1000 комментариев, и что удивительно - многие там высказывают мнение что дети не правы. Но несдержанность учителя они, почему-то, не считают непрофессионализмом.
Неправы обе стороны И дети хамско себя повели И учитель не сдержался Отмазывать только одну сторону здесь не уместно А в коментах сработал обыкновенный запал свой-чужой Казахи большинством защищали учителя Русские большинством защищали детей Кто скажет что это хорошо? Цитата:
Victor Yang: А вот оскорбления (а я считаю что называть граждан страны гастарбайтерами - оскорбление и дискриминация, поскольку есть намёк на то что у них меньше прав) - это уже вне закона.
Тут я думаю пошло от обратного Куат начинал как вполне обычный активист за казахский язык Но столкнулся со стеной такого ярого не понимания и хейта со стороны русскоязычных Что его позиция начала конкретно радикализироваться Как писал один нацпат вполне справедливо "Казахи же не просят русских знать госязык от корки до корки,казахи просто просят проявить уважение к языку,чтобы граждане знали хотя бы базу,чтобы в случае чего подсказать и внятно ответить казахоязычному прохожему где находится тот или иной объект или как проехать на ту улицу, всё! Нет русские сразу начинают искать отмазки типо я не могу,я не умею,казахский мне не нужен в быту,я лучше английский выучу...отсюда и возникает обида и недовольство" По русски это называется пренебрежение Ну справедливо что Куат начал компанию по ответному пренебрежению
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