Отправлено: - 12:01

alex_60:

вот так надо. ///10 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

Маркс:

Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть

Маркс:

А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.

Маркс:

Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.

maxsaf:

Тексты говеные, но каков спрос, такие и предложения

Цитата:Это даже лучше чем троллингЭто правда))Цитата:Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке? Или у нас обвиняют справедливо а там как-то не так? Или может и там и там народ такой? Цитата:Пьяного нетЕсть трезвое и щедрое разбазариваниеЧто хуже ?Цитата:Причем тут НТВ 90ых и Украина?Цитата:Засчитано)