Отправлено: - 01:24

yudjin:

Изначально, в прошлом году было 2 трубы. Остальные скорее всего добавили когда паводок был.

dandiv:

Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад...

Цитата:Возможно,я честно говоря и не знал ,что там трубы положили ,на днях на лисапеде там проезжал,сфоткал.Кстати когда паводок был трубы не помогли,вода через верх шла.Цитата:Изначально было понятно,что этот яблоневый сад посажен, что бы впоследствие получить компенсацию,а иначе какой человек в здравом уме,будет разбивать сад,возле дороги на неохраняемой ,да и к тому же ещё и подтапливаемой территории.Если уж на то пошло и очень хотелось сад с яблоками,то логично было бы посадить его чуть подальше,места там полно свободного,да и от людских глаз подальше,но нет же сад посажен аккурат там где должен пройти мост.