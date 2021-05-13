Прогноз на 5 дней
ясно+18°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 48% влажность
  • СВ, 2.22 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41517
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост. Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева. Ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м.
Читать новость

d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
905
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 20:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад... там снимки с космоса за это год, хотел посмотреть какую территорию оттяпали и исколесили техникой
Цитата:
А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
905
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 21:01
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично. Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.

Не смогут... не найдут таких улиц ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6917
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 21:05
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот так мосты и строят.

Ну не везде же так безобразно.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7409
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 23:38
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ну предположим, что не через 2 ,а через 6

Я каждый будний день там езжу. Изначально, в прошлом году было 2 трубы. Остальные скорее всего добавили когда паводок был.


Цитата:
dandiv:
Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад...

Вот так он выглядел, проезжая мимо. Осень и в бурьяне все... Но иногда его пололи


А вот так из космоса
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7898
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 14.05.21 - 01:24
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Изначально, в прошлом году было 2 трубы. Остальные скорее всего добавили когда паводок был.

Возможно,я честно говоря и не знал ,что там трубы положили ,на днях на лисапеде там проезжал,сфоткал.
Кстати когда паводок был трубы не помогли,вода через верх шла.

Цитата:
dandiv:
Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад...

Изначально было понятно,что этот яблоневый сад посажен, что бы впоследствие получить компенсацию,а иначе какой человек в здравом уме,будет разбивать сад,возле дороги на неохраняемой ,да и к тому же ещё и подтапливаемой территории.
Если уж на то пошло и очень хотелось сад с яблоками,то логично было бы посадить его чуть подальше,места там полно свободного,да и от людских глаз подальше,но нет же сад посажен аккурат там где должен пройти мост.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS