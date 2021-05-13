Отправлено: - 23:38

Добринцофф: Ну предположим, что не через 2 ,а через 6

dandiv:

Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад...

Цитата:Я каждый будний день там езжу. Изначально, в прошлом году было 2 трубы. Остальные скорее всего добавили когда паводок был.Цитата:Вот так он выглядел, проезжая мимо. Осень и в бурьяне все... Но иногда его пололиА вот так из космоса