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Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41517
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
Вот уже более полугода моя семья проживает с неприятными соседями – в цоколе дома расположился караоке-бар «Baker street». Заведение работает до 04:00 утра ЕЖЕДНЕВНО. Шум от музыки, караоке – всё это стало составляющей жизни моих самых близких людей.
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T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 53
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
"Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?" Да потому что не аким области и его свита проживает там. Ну можно ещё генерала мвд поселить, вот тогда будет тихо. А так меняйте место жительства, законы работают и не работают только для власть имущих! А об совести и прочих чувствах в нашем обществе говорить безполезно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2099
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 15:31
Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод. Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.
[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2021 - 15:51]
[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2021 - 15:51]
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7958
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 17:38
Цитата:
Потомучто карантин закончился и скоро новый начнется
Им надо быстрей быстрей выручку собрать вот и танцуют до 4 утраЦитата:
И очень глупый
В ответ прилетит заява от клуба
Цитата:
И за это тоже)
Сэс вызывайте пусть замеряют Дцб у вас в квартире
Если шум от соседей превышают норму несколько ночей подряд то смело с актом от сэс в суд
Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?
Потомучто карантин закончился и скоро новый начнется
Им надо быстрей быстрей выручку собрать вот и танцуют до 4 утраЦитата:
юля елиссева:
Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод
Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод
И очень глупый
В ответ прилетит заява от клуба
Цитата:
юля елиссева:
Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.
Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.
И за это тоже)
Сэс вызывайте пусть замеряют Дцб у вас в квартире
Если шум от соседей превышают норму несколько ночей подряд то смело с актом от сэс в суд
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4757
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 20:07
А на каком основании это заведение занимает цоколь жилого дома?
И как с регистрацией кондоминиума дело обстаит?
[Исправлено: kbkz1980, 12.05.2021 - 20:15]
И как с регистрацией кондоминиума дело обстаит?
[Исправлено: kbkz1980, 12.05.2021 - 20:15]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1343
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 21:11
Цитата:
Скажу даже больше, вполне возможно, что у этого заведения есть крыша где-то в провластных структурах. А таким позволено плевать на закон. Значит и победить их можно только такими же незаконными методами.
Tenkisch:
Да потому что не аким области и его свита проживает там.
Да потому что не аким области и его свита проживает там.
Скажу даже больше, вполне возможно, что у этого заведения есть крыша где-то в провластных структурах. А таким позволено плевать на закон. Значит и победить их можно только такими же незаконными методами.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 70
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 22:42
Критическая ситуация для обеих сторон. Предпринимателю нужно зарабатывать, а вам нужно высыпаться. Добивайтесь компромисса - клуб делает звукоизоляцию и вы в своей квартире тоже. И беруши в помощь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 329
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 23:11
Вопрос!Каким образом или на каком основании в подвале жилого дома разместили ночное развлекательное заведение? Собирали подписи,проводили общедомовое собрание жильцов? Если помещение каким то не законным способом узаконили, опротестуйте в судебном порядке!Есть ещё масса способов справиться с такими вот соседями. Наймите юриста и действуйте.
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.05.2021 - 23:12]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.05.2021 - 23:12]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3900
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 13.05.21 - 11:50
Вызывайте полицию регулярно и следите за штрафами.
Жителям многоэтажек, во дворе которых вонзили общагу медколледжа, удалось 6 раз довести дело до крупных штрафов на подрядчика.
Не просто пишите заметки, а пишите заявления и не стесняйтесь.
Цитата:
В таких мелочах акимы не будут вмешиваться даже если это каким то боком затрагивает их и суд будет на вашей стороне.
Имейте ввиду нужна обязательная фиксация, достаточно видео на смартфоне с указанием даты и время.
Жителям многоэтажек, во дворе которых вонзили общагу медколледжа, удалось 6 раз довести дело до крупных штрафов на подрядчика.
Не просто пишите заметки, а пишите заявления и не стесняйтесь.
Цитата:
Маркс:
Скажу даже больше, вполне возможно, что у этого заведения есть крыша где-то в провластных структурах.
Скажу даже больше, вполне возможно, что у этого заведения есть крыша где-то в провластных структурах.
В таких мелочах акимы не будут вмешиваться даже если это каким то боком затрагивает их и суд будет на вашей стороне.
Имейте ввиду нужна обязательная фиксация, достаточно видео на смартфоне с указанием даты и время.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6917
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 13.05.21 - 12:37
Есть же какие то законодательные нормы и правила по соблюдению "тишины" с 23 до 7 часов. Значит закрывать нужно, если не соблюдают. Или ищут себе отдельное здание для ночных веселушек.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1033
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 13.05.21 - 23:38
Цитата:
Какие они...деликатные...правоохранительные органы.
Видят что порядок нарушен, но поделать ничего не могут.
Я удивлён!
Можно их после этого называть правоохранительными?
По моему нет!
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
Правоохранительные органы приезжают на место, стучат в бар, им никто не открывает, и они уезжают. По их словам, на этом их полномочия заканчиваются
Какие они...деликатные...правоохранительные органы.
Видят что порядок нарушен, но поделать ничего не могут.
Я удивлён!
Можно их после этого называть правоохранительными?
По моему нет!
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции...
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