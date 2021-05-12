Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 00:00
Цитата:
Вит, не грусти, просто сегодня не твой день
Vit:
Вит, не грусти, просто сегодня не твой день
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10234
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 00:16
Цитата:
maxsaf:Женщины. Они умеют. Э
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7958
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 12:01
Цитата:
Это даже лучше чем троллинг
Это правда))
Цитата:
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке? Или у нас обвиняют справедливо а там как-то не так? Или может и там и там народ такой? Цитата:
Пьяного нет
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Что хуже ?
Цитата:
Причем тут НТВ 90ых и Украина?
Цитата:
Засчитано)
alex_60:
вот так надо. ///10 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
вот так надо. ///10 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Это даже лучше чем троллинг
Это правда))
Цитата:
Маркс:
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть
Какой народ смеётся? Люди дождя? Люди эха? Народ как раз уже вовсю потешается над никчемными либеральными тусовками, несущими тошную бредятину и не предлагающими ничего нового и позитивного, могущие только критиковать и беспочвенно обвинять власть
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке? Или у нас обвиняют справедливо а там как-то не так? Или может и там и там народ такой? Цитата:
Маркс:
А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.
А народ уже давно насмотрелся на негодных зеленских и пашинянов и не хочет опять ввергать страну в пропасть пьяного слабовластия и щедрого разбазаривания государственных ресурсов.
Пьяного нет
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Что хуже ?
Цитата:
Маркс:
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.
Да попробовал как-то давно смотреть в интернете либеральные передачи украинских каналов, когда они ещё на русском вешали. Не помню, сколько выдержал, но для себя уяснил, что для их просмотра нужно иметь специальный мозг, который умеет сопоставлять несопоставимые вещи вопреки всякой логике и здравому смыслу.
Причем тут НТВ 90ых и Украина?
Цитата:
maxsaf:
Тексты говеные, но каков спрос, такие и предложения
Тексты говеные, но каков спрос, такие и предложения
Засчитано)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:29
что то дракон и абайка95 пишут целый день,
безработные наверное.
безработные наверное.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:39
Цитата:
Про абайку - не знаю.
Я - пенсионер.
Могу себе - позволить...
alex_60:
безработные наверное.
безработные наверное.
Про абайку - не знаю.
Я - пенсионер.
Могу себе - позволить...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 18:43
Цитата:
чего позволить?
про убийства и подобное?
а спишь потом хорошо?
drakon:
Могу себе - позволить
Могу себе - позволить
чего позволить?
про убийства и подобное?
а спишь потом хорошо?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 19:02
Цитата:
Отлично, по 10 часов...
alex_60:
а спишь потом хорошо?
а спишь потом хорошо?
Отлично, по 10 часов...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1343
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.05.21 - 20:56
Цитата:
А что, разве нет? Практически в каждой ветке раздаются вопли либералов. Причем с утра они кричат про слишком жёсткие меры, а ближе к вечеру уже орут о недостаточно жёстких мерах. И такой диссонанс по всем вопросам. Да, и обязательно во всем виноват Путин, как раньше Сталин, который лично написал миллионы доносов.
Цитата:
Ну те, кто жил во времена правления пьяных либералов, легко могут сравнить тот бардак с сегодняшним стремлением к порядку. Сравнение будет явно в пользу трезвых правителей.
Цитата:
И те и другие дышат "воздухом свободы". А потом, самый главный нтв-шник 90-х Киселев разве не на Украину убег?
abaika95:
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке?
Тоесть на форуме у нас засилие либералов которое беспочвенно власть обвиняет в каждой ветке?
А что, разве нет? Практически в каждой ветке раздаются вопли либералов. Причем с утра они кричат про слишком жёсткие меры, а ближе к вечеру уже орут о недостаточно жёстких мерах. И такой диссонанс по всем вопросам. Да, и обязательно во всем виноват Путин, как раньше Сталин, который лично написал миллионы доносов.
Цитата:
abaika95:
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Есть трезвое и щедрое разбазаривание
Ну те, кто жил во времена правления пьяных либералов, легко могут сравнить тот бардак с сегодняшним стремлением к порядку. Сравнение будет явно в пользу трезвых правителей.
Цитата:
abaika95:
Причем тут НТВ 90ых и Украина?
Причем тут НТВ 90ых и Украина?
И те и другие дышат "воздухом свободы". А потом, самый главный нтв-шник 90-х Киселев разве не на Украину убег?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 19:30
смотрю клоун уже во главе националистов.
боится. за свою жизнь.
сми оппозиции закрыл.
начал их сажать.
наполеон по хо... украински.
американский обком работает.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 19:31]
боится. за свою жизнь.
сми оппозиции закрыл.
начал их сажать.
наполеон по хо... украински.
американский обком работает.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 19:31]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 20:42
Цитата:
Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась
Coopidon: Обращаюсь к редакции с вопросом. Давечи, на одном из многочисленных ютуб-каналах, было опубликовано видео. С броском заголовком:
Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1033
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.05.21 - 23:06
Цитата:
Комменты здесь не так важны.
А вот деятельность этого Куата, который уже давным-давно хлебать баланду на зоне, получается его никто не может остановить?
По его словам он ещё и суды выигрывает и прокуратуре там что-то лекции читает как правильно трактовать законы.
Или шовинизм наступает семимильными шагами?
При поддержке кого то сверху.
Иначе я это не могу объяснить...
[Исправлено: Coopidon, 13.05.2021 - 23:08]
maxsaf:
Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась
Коменты отключены - видимо там вообще вакханалия творилась
Комменты здесь не так важны.
А вот деятельность этого Куата, который уже давным-давно хлебать баланду на зоне, получается его никто не может остановить?
По его словам он ещё и суды выигрывает и прокуратуре там что-то лекции читает как правильно трактовать законы.
Или шовинизм наступает семимильными шагами?
При поддержке кого то сверху.
Иначе я это не могу объяснить...
[Исправлено: Coopidon, 13.05.2021 - 23:08]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать