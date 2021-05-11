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При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41517
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:40
Цитата:
Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
abaika95:
Была бы справка от психологов что он девиантный то не получил бы оружие
Была бы справка от психологов что он девиантный то не получил бы оружие
Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:49
Цитата:
На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась. Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
abaika95:
Была бы справка
Была бы справка
На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась. Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:54
Цитата:
Порядочный человек по этому поводу либо выразил бы соболезнования, либо промолчал бы. А Вы выкладываете эту мерзость
Сабыр:
Танки посреди столицы гоняем,а детей не можем защитить.. Кошмар.
Танки посреди столицы гоняем,а детей не можем защитить.. Кошмар.
Порядочный человек по этому поводу либо выразил бы соболезнования, либо промолчал бы. А Вы выкладываете эту мерзость
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:57
Цитата:
Спекулировать на трагедии - все, на что вы способны
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год,а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год,а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.
Спекулировать на трагедии - все, на что вы способны
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7958
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 17:42
Цитата:
Ну не пацан
В 19 лет уже с армии приходят
А то что запрет на продажу оружия должен быть усилен это точно Цитата:
Ее кто угодно может сделать
Справка для этого не нужна было бы умение
Цитата:
Ну все жертвы в школе от стрельбы а не от бомбы
Бомба видно была так для острастки как в 2018 году в Керчи
maxsaf:
Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
Ну не пацан
В 19 лет уже с армии приходят
А то что запрет на продажу оружия должен быть усилен это точно Цитата:
maxsaf:
На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась
На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась
Ее кто угодно может сделать
Справка для этого не нужна было бы умение
Цитата:
maxsaf:
Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
Ну все жертвы в школе от стрельбы а не от бомбы
Бомба видно была так для острастки как в 2018 году в Керчи
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 00:51
Цитата:
Б.Клава, как вы выразились, заблокировала входную дверь и одна из первых получила пулю, но успела нажать тревожную кнопку.
Сабыр:
а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.
а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.
Б.Клава, как вы выразились, заблокировала входную дверь и одна из первых получила пулю, но успела нажать тревожную кнопку.
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 578
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 01:38
Цитата:
Да,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?
КГСПС:
заблокировала входную дверь и одна из первых
заблокировала входную дверь и одна из первых
Да,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?
С
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 578
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 01:41
Цитата:
Вот из-за таких "порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды.
гражданин СССР:
Порядочный человек по этому поводу
Порядочный человек по этому поводу
Вот из-за таких "порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 329
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 07:13
Так пишут что погибли 9 человек,два преподавателя и семеро учеников. И что у устроившего стрельбу , в прошлом году было диагностировано «заболевание головного мозга», он также жаловался на головные боли...так что с больного и взятки гладки ...
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 09:53
Цитата:
Вам во всем виноваты Путин и Россия. Обратитесь к психиатру. Какая-то мания
Сабыр:
"порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды
"порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды
Вам во всем виноваты Путин и Россия. Обратитесь к психиатру. Какая-то мания
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 13:47
Цитата:
Школы Казахстана охраняют казахстанские гвардейцы? Или только ОМОН?
Сабыр:
а,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?
а,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?
Школы Казахстана охраняют казахстанские гвардейцы? Или только ОМОН?
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:23
Цитата:
А может лучше в школах своей страны навести порядок, чтобы дети не бегали в уличные туалеты, где их насилуют? В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.
Сабыр:
А может лучше в школах своей страны навести порядок, чтобы дети не бегали в уличные туалеты, где их насилуют? В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21833
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:29
Цитата:
Скажу. В Казахстане, во всём виноват - Токаев...
КГСПС:
В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.
В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.
Скажу. В Казахстане, во всём виноват - Токаев...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13951
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:32
Цитата:
Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку. На школьных кабинетах - стальные тяжёлые двери с засовом изнутри (ну не зона же). Детские сады так же.
Не нужно доводить до абсурда. Военные в школе (конечно же вооруженные) в качестве охраны - это слишком. От всех дураков не уберечься.
Сабыр:
А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии
А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии
Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку. На школьных кабинетах - стальные тяжёлые двери с засовом изнутри (ну не зона же). Детские сады так же.
Не нужно доводить до абсурда. Военные в школе (конечно же вооруженные) в качестве охраны - это слишком. От всех дураков не уберечься.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1033
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 22:38
Цитата:
Кстати информация по терактами в школам в США.
Теракты в школах США
А вот по поводу охраны:
Цитата:
Victor Yang:
Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку.
Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку.
Кстати информация по терактами в школам в США.
А вот по поводу охраны:
Цитата:
Но проведенное агентством Associated Press расследование показало, что из десятков случаев непреднамеренной стрельбы более 20 произошли в школах или университетских городках. Так что наличие оружия в классах теоретически может привести к ЧП. Даже если и не раздаются выстрелы, педагоги и охранники порой демонстрируют поразительную беспечность.
Достаточно привести некоторые примеры, собранные противниками ношения оружия. Например, в Чикаго в марте 2020 г. полицейский, выполнявший обязанности школьного охранника, оставил пистолет в школьном туалете, где его обнаружили трое учеников. Это вообще одна из наиболее часто встречающихся историй – забытое при посещении туалета оружие, которое потом находят дети.
А в феврале 2018 г. ребенок нажал на курок пистолета в кобуре офицера, когда тот посещал свой класс. К счастью, обошлось без пострадавших. В марта прошлого года в Уэстоне (Флорида) школьный охранник случайно выстрелил в глаз работнику обслуживающего персонала, показывая ему пистолет на школьной парковке.
В позапрошлом году в Алабаме учитель непреднамеренно выстрелил из пистолета в первом классе. В Сисайд (Калифорния) в 2018 г. учитель случайно выстрелил в классе – 17-летний юноша получил травмы средней степени тяжести, когда осколки пули срикошетили от потолка и попали ему в шею.
Достаточно привести некоторые примеры, собранные противниками ношения оружия. Например, в Чикаго в марте 2020 г. полицейский, выполнявший обязанности школьного охранника, оставил пистолет в школьном туалете, где его обнаружили трое учеников. Это вообще одна из наиболее часто встречающихся историй – забытое при посещении туалета оружие, которое потом находят дети.
А в феврале 2018 г. ребенок нажал на курок пистолета в кобуре офицера, когда тот посещал свой класс. К счастью, обошлось без пострадавших. В марта прошлого года в Уэстоне (Флорида) школьный охранник случайно выстрелил в глаз работнику обслуживающего персонала, показывая ему пистолет на школьной парковке.
В позапрошлом году в Алабаме учитель непреднамеренно выстрелил из пистолета в первом классе. В Сисайд (Калифорния) в 2018 г. учитель случайно выстрелил в классе – 17-летний юноша получил травмы средней степени тяжести, когда осколки пули срикошетили от потолка и попали ему в шею.
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