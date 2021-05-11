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≡ При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41517
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 11.05.21 - 15:43
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После задержания Ильназ Г. раскрыл свои мотивы в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. Он заявил полицейским, что ненавидит всех и хотел, чтобы все узнали, что он бог. При этом подчеркнул, что устроил атаку на школу в одиночку.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10320
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:40
#30
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Цитата:
abaika95:
Была бы справка от психологов что он девиантный то не получил бы оружие

Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10320
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 12:49
#31
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Цитата:
abaika95:
Была бы справка

На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась. Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
199
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:54
#32
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Цитата:
Сабыр:
Танки посреди столицы гоняем,а детей не можем защитить.. Кошмар.

Порядочный человек по этому поводу либо выразил бы соболезнования, либо промолчал бы. А Вы выкладываете эту мерзость
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
199
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 12.05.21 - 16:57
#33
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Цитата:
Сабыр:
На охрану себя любимого тратим бюджет в 380млн Р в год,а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.

Спекулировать на трагедии - все, на что вы способны
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7958
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 12.05.21 - 17:42
#34
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Цитата:
maxsaf:
Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.

Ну не пацан
В 19 лет уже с армии приходят
А то что запрет на продажу оружия должен быть усилен это точно Цитата:
maxsaf:
На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась

Ее кто угодно может сделать
Справка для этого не нужна было бы умение
Цитата:
maxsaf:
Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.

Ну все жертвы в школе от стрельбы а не от бомбы
Бомба видно была так для острастки как в 2018 году в Керчи
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1312
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 00:51
#35
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Цитата:
Сабыр:
а в школе сидит б. Клава и пропускает всех подряд.

Б.Клава, как вы выразились, заблокировала входную дверь и одна из первых получила пулю, но успела нажать тревожную кнопку.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
578
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 01:38
#36
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Цитата:
КГСПС:
заблокировала входную дверь и одна из первых

Да,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
578
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 01:41
#37
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Цитата:
гражданин СССР:
Порядочный человек по этому поводу

Вот из-за таких "порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
329
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 07:13
#38
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Так пишут что погибли 9 человек,два преподавателя и семеро учеников. И что у устроившего стрельбу , в прошлом году было диагностировано «заболевание головного мозга», он также жаловался на головные боли...так что с больного и взятки гладки ...
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
199
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 09:53
#39
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Цитата:
Сабыр:
"порядочных" молчаливых как Вы,все наши беды

Вам во всем виноваты Путин и Россия. Обратитесь к психиатру. Какая-то мания :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
199
Re: При нападении на школу в Казани погибли 8 человек....
Отправлено: 13.05.21 - 13:47
#40
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Цитата:
Сабыр:
а,молодец. А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии из 70 тысячный армии любителя хоккея? Или нет?

Школы Казахстана охраняют казахстанские гвардейцы? Или только ОМОН? ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1312
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:23
#41
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Цитата:
Сабыр:

А может лучше в школах своей страны навести порядок, чтобы дети не бегали в уличные туалеты, где их насилуют? В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21833
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:29
#42
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Цитата:
КГСПС:
В России по вашему во всех бедах виноват Путин, а у нас кто? Сказали А, говорите и Б.

Скажу. В Казахстане, во всём виноват - Токаев... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13951
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 16:32
#43
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Цитата:
Сабыр:
А может лучше бы там были 2 сотрудника рос гвардии

Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку. На школьных кабинетах - стальные тяжёлые двери с засовом изнутри (ну не зона же). Детские сады так же.
Не нужно доводить до абсурда. Военные в школе (конечно же вооруженные) в качестве охраны - это слишком. От всех дураков не уберечься.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1033
При нападении на школу в Казани погибли 8 человек. Нападавший задержан
Отправлено: 13.05.21 - 22:38
#44
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Цитата:
Victor Yang:
Ограждение и колючая проволока по периметру, вход по пропускам со сдачей телефонов и проходом через рамку.

Кстати информация по терактами в школам в США.
Теракты в школах США
А вот по поводу охраны:

Цитата:
Но проведенное агентством Associated Press расследование показало, что из десятков случаев непреднамеренной стрельбы более 20 произошли в школах или университетских городках. Так что наличие оружия в классах теоретически может привести к ЧП. Даже если и не раздаются выстрелы, педагоги и охранники порой демонстрируют поразительную беспечность.

Достаточно привести некоторые примеры, собранные противниками ношения оружия. Например, в Чикаго в марте 2020 г. полицейский, выполнявший обязанности школьного охранника, оставил пистолет в школьном туалете, где его обнаружили трое учеников. Это вообще одна из наиболее часто встречающихся историй – забытое при посещении туалета оружие, которое потом находят дети. 

А в феврале 2018 г. ребенок нажал на курок пистолета в кобуре офицера, когда тот посещал свой класс. К счастью, обошлось без пострадавших. В марта прошлого года в Уэстоне (Флорида) школьный охранник случайно выстрелил в глаз работнику обслуживающего персонала, показывая ему пистолет на школьной парковке.

В позапрошлом году в Алабаме учитель непреднамеренно выстрелил из пистолета в первом классе. В Сисайд (Калифорния) в 2018 г. учитель случайно выстрелил в классе – 17-летний юноша получил травмы средней степени тяжести, когда осколки пули срикошетили от потолка и попали ему в шею.

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