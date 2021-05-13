Отправлено: - 21:28

Оптику в каждый дом я не обещаю. Потому что это миллиарды долларов инвестиций

"Штрафы, которые мы сегодня выписываем, - это около 200 тысяч тенге. Мы говорим, что их надо поднять в 10 раз.

Цитата:Цитата:Во как, и инвестиции не нужны - просто штрафы поднять и всё