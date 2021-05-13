Отправлено: - 20:58

А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.

Смотрю на гугл картах и не пойму где этот яблоневый сад... там снимки с космоса за это год, хотел посмотреть какую территорию оттяпали и исколесили техникойЦитата: