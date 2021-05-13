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≡ Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41517
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
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Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост. Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева. Ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
301
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
#1
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Перекрестки Каирбекова-Тарана,Абая-Тарана захлебнутся.Перед КЖБИ мостом-аналогично.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7408
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:55
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Перекрестки Каирбекова-Тарана,

Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично.
Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.

Цитата:
Из 24 гектаров сада, принадлежащих Виктору Симаненко, 3 гектара изъяли под строительство.

А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.

Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет? Желание "освоить" наверное решающее...
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1159
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 13:00
#3
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Цитата:
yudjin:
Желание "освоить" наверное решающее...

Тоже так думаю.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
301
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:41
#4
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Цитата:
yudjin:
речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет

А почему она течет через 2 трубы,тоненьким меленьким ручейком?Потому,что зарос Тобол наш камышем,заилился по самые уши.Еще и водохранилище придерживает воду,плотина партизанская.Едешь по корейскому,аж душа болит.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7897
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 17:48
#5
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Цитата:
yudjin:
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?

Ну предположим, что не через 2 ,а через 6

Мост конечно нужен,по этой дороге очень много транзитного большегрузного транспорта идёт,а старый мост вообще уже никакой,да и строить надо не на сегодняшний день ,а с запасом лет на 30-50 вперёд.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7897
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 17:55
#6
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Цитата:
Производит работы столичное ТОО «Казахдорстрой»

Источник:

Странно почему корреспонденты,делая репортаж не сфотографировали информационую табличку,ведь там написано ,что работы ведёт BI Group
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6917
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:01
#7
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Цитата:
Добринцофф:
а с запасом лет на 30-50 вперёд.

Что изверги с Тоболом сделали? :-x
Им походу на год вперёд смотреть - "запас" непосильный.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7897
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:10
#8
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Цитата:
elektron:
Что изверги с Тоболом сделали?

Я честно говоря то же в шоке был когда увидел,мы под этим мостом рыбачили и забредали в детстве,а тут взять да целую речку через трубы пропустить.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13951
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:32
#9
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Цитата:
yudjin:
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?

Русло-то никуда не денется, а его нужно переезжать.
Цитата:
Добринцофф:
а тут взять да целую речку через трубы пропустить.

Вот так мосты и строят.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21832
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 18:32
#10
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Цитата:
Добринцофф:
да целую речку через трубы пропустить.

Да, Шоккк!... :-o :-o :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11838
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:36
#11
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эволюция, в данном случае биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.так что все идет своим чередом.
раньше и грибы были только грузди и подберезовики и березы выше и зеленее.
если бы например Тобол становился с каждым годом все шире и шире, а леса все расширялись и расширялись в ширину и высоту,а молодежь сидела вдоль рек и озер с удочками и сетями. если бы...
но главный по Земле эволюцию видит по другому. эксперимент, все которому мы участники, продолжается.

[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 18:38]
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3900
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 18:43
#12
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Правильное решение, но украдут так и так ))
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21832
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:53
#13
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Цитата:
alex_60:
естественный процесс развития живой природы,

Скоро все реки - пересохнут?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11838
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 19:22
#14
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Цитата:
drakon:
Скоро все реки - пересохнут?...


и все люди умрут.
ты не знал этого?
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