Отправлено: - 17:48

yudjin:

Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?

Цитата:Ну предположим, что не через 2 ,а через 6Мост конечно нужен,по этой дороге очень много транзитного большегрузного транспорта идёт,а старый мост вообще уже никакой,да и строить надо не на сегодняшний день ,а с запасом лет на 30-50 вперёд.