Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41517
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост. Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева. Ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м.
Читать новость
Читать новость
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 301
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
Перекрестки Каирбекова-Тарана,Абая-Тарана захлебнутся.Перед КЖБИ мостом-аналогично.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7408
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:55
Цитата:
Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично.
Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.
Цитата:
А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет? Желание "освоить" наверное решающее...
Сергей kst:
Перекрестки Каирбекова-Тарана,
Перекрестки Каирбекова-Тарана,
Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично.
Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.
Цитата:
Из 24 гектаров сада, принадлежащих Виктору Симаненко, 3 гектара изъяли под строительство.
А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет? Желание "освоить" наверное решающее...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1159
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 13:00
Цитата:
Тоже так думаю.
yudjin:
Желание "освоить" наверное решающее...
Желание "освоить" наверное решающее...
Тоже так думаю.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 301
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:41
Цитата:
А почему она течет через 2 трубы,тоненьким меленьким ручейком?Потому,что зарос Тобол наш камышем,заилился по самые уши.Еще и водохранилище придерживает воду,плотина партизанская.Едешь по корейскому,аж душа болит.
yudjin:
речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет
речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет
А почему она течет через 2 трубы,тоненьким меленьким ручейком?Потому,что зарос Тобол наш камышем,заилился по самые уши.Еще и водохранилище придерживает воду,плотина партизанская.Едешь по корейскому,аж душа болит.
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 17:48
Цитата:
Ну предположим, что не через 2 ,а через 6
Мост конечно нужен,по этой дороге очень много транзитного большегрузного транспорта идёт,а старый мост вообще уже никакой,да и строить надо не на сегодняшний день ,а с запасом лет на 30-50 вперёд.
yudjin:
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?
Ну предположим, что не через 2 ,а через 6
Мост конечно нужен,по этой дороге очень много транзитного большегрузного транспорта идёт,а старый мост вообще уже никакой,да и строить надо не на сегодняшний день ,а с запасом лет на 30-50 вперёд.
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 17:55
Цитата:
Странно почему корреспонденты,делая репортаж не сфотографировали информационую табличку,ведь там написано ,что работы ведёт BI Group
Производит работы столичное ТОО «Казахдорстрой»
Источник:
Источник:
Странно почему корреспонденты,делая репортаж не сфотографировали информационую табличку,ведь там написано ,что работы ведёт BI Group
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6917
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:01
Цитата:
Что изверги с Тоболом сделали?
Им походу на год вперёд смотреть - "запас" непосильный.
Добринцофф:
а с запасом лет на 30-50 вперёд.
а с запасом лет на 30-50 вперёд.
Что изверги с Тоболом сделали?
Им походу на год вперёд смотреть - "запас" непосильный.
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:10
Цитата:
Я честно говоря то же в шоке был когда увидел,мы под этим мостом рыбачили и забредали в детстве,а тут взять да целую речку через трубы пропустить.
elektron:
Что изверги с Тоболом сделали?
Что изверги с Тоболом сделали?
Я честно говоря то же в шоке был когда увидел,мы под этим мостом рыбачили и забредали в детстве,а тут взять да целую речку через трубы пропустить.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13951
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:32
Цитата:
Русло-то никуда не денется, а его нужно переезжать.
Цитата:
Вот так мосты и строят.
yudjin:
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?
Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет?
Русло-то никуда не денется, а его нужно переезжать.
Цитата:
Добринцофф:
а тут взять да целую речку через трубы пропустить.
а тут взять да целую речку через трубы пропустить.
Вот так мосты и строят.
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 18:32
Цитата:
Да, Шоккк!...
Добринцофф:
да целую речку через трубы пропустить.
да целую речку через трубы пропустить.
Да, Шоккк!...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11838
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:36
эволюция, в данном случае биологи́ческая эволю́ция — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.так что все идет своим чередом.
раньше и грибы были только грузди и подберезовики и березы выше и зеленее.
если бы например Тобол становился с каждым годом все шире и шире, а леса все расширялись и расширялись в ширину и высоту,а молодежь сидела вдоль рек и озер с удочками и сетями. если бы...
но главный по Земле эволюцию видит по другому. эксперимент, все которому мы участники, продолжается.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 18:38]
раньше и грибы были только грузди и подберезовики и березы выше и зеленее.
если бы например Тобол становился с каждым годом все шире и шире, а леса все расширялись и расширялись в ширину и высоту,а молодежь сидела вдоль рек и озер с удочками и сетями. если бы...
но главный по Земле эволюцию видит по другому. эксперимент, все которому мы участники, продолжается.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 18:38]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3900
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 18:43
Правильное решение, но украдут так и так ))
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 18:53
Цитата:
Скоро все реки - пересохнут?...
alex_60:
естественный процесс развития живой природы,
естественный процесс развития живой природы,
Скоро все реки - пересохнут?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11838
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 19:22
Цитата:
и все люди умрут.
ты не знал этого?
drakon:
Скоро все реки - пересохнут?...
Скоро все реки - пересохнут?...
и все люди умрут.
ты не знал этого?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать