Отправлено: - 17:42

maxsaf:

Пацан 19 лет покупает дорогущий дробовик и ни у кого не возникло вопросов? Так там всех надо бы проверить, не только его.

maxsaf:

На самодельное взрывное устройство справка не выдавалась

maxsaf:

Не купил бы ружье - сделал бы 10 бомб вместо одной. Дело видимо не в справках, а в том, как его отношение к людям сформировалось, какие ценности, какие кумиры, авторитеты.

Цитата:Ну не пацанВ 19 лет уже с армии приходятА то что запрет на продажу оружия должен быть усилен это точно Цитата:Ее кто угодно может сделатьСправка для этого не нужна было бы умениеЦитата:Ну все жертвы в школе от стрельбы а не от бомбыБомба видно была так для острастки как в 2018 году в Керчи