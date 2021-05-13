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Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
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