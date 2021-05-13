Re: Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка...

Отправлено: - 15:24

Банк не зря скрывает своё имя, хотя предполагаю это каспи. Дело в том только они так легко раздают деньги без всякого головняка, однако получив кредит и переслать его на киви, глупость несусветная, поэтому и требует возврат.