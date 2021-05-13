Отправлено: - 14:12

NG.kz:

Летом переболела пневмонией, несколько месяцев пыталась восстановить здоровье, а по возвращению в больницу выяснилось, что положенные от государства надбавки ей не полагаются.

[Исправлено: elektron, 13.05.2021 - 09:13]

Цитата:Ну в этом пожалуй и основная разница. Как копировать методы запада.А это ещё уметь нужно.В Германии тоже законодательно утвердили до 1500 евриков, но от работодателя и совершенно свободно.Я свои получил, другие тоже или получили или нет, или меньше. Всё как решит работодатель. И независимо от того где работаешь.А теперь вот суды. Обещал - сделай.