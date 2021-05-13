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≡ "Остальные боятся" - Переболевшая пневмонией медсестра будет судиться с облздравом за компенсацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41517
"Остальные боятся" - Переболевшая пневмонией медсестра будет судиться с облздравом за компенсацию
Отправлено: 13.05.21 - 13:51
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Жительница Тобыла Каукер ДОСОВА в 2020 году работала старшей медицинской сестрой провизорного госпиталя. Летом переболела пневмонией, несколько месяцев пыталась восстановить здоровье, а по возвращению в больницу выяснилось, что положенные от государства надбавки ей не полагаются.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
301
Re: "Остальные боятся" - Переболевшая пневмонией...
Отправлено: 13.05.21 - 13:51
#1
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Привет минздраву!И не только ,всем другим министерствам тоже.
Патом удивляются,почему народ настроен негативно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6913
"Остальные боятся" - Переболевшая пневмонией медсестра будет судиться с облздравом за компенсацию
Отправлено: 13.05.21 - 14:12
#2
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Цитата:
NG.kz:
Летом переболела пневмонией, несколько месяцев пыталась восстановить здоровье, а по возвращению в больницу выяснилось, что положенные от государства надбавки ей не полагаются.

Ну в этом пожалуй и основная разница. Как копировать методы запада. ;-) А это ещё уметь нужно.
В Германии тоже законодательно утвердили до 1500 евриков, но от работодателя и совершенно свободно.
Я свои получил, другие тоже или получили или нет, или меньше. Всё как решит работодатель. И независимо от того где работаешь. 8-) А теперь вот суды. Обещал - сделай.

[Исправлено: elektron, 13.05.2021 - 09:13]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2353
Re: "Остальные боятся" - Переболевшая пневмонией...
Отправлено: 13.05.21 - 14:51
#3
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