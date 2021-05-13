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≡ Оптический интернет в каждый дом я не обещаю - министр
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41517
Оптический интернет в каждый дом я не обещаю - министр
Отправлено: 13.05.21 - 14:20
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"Но мы обеспечим качественный мобильный интернет, чтобы у жителей сел была возможность заходить на онлайн-площадки обучающие, смотреть видео", - заверил Мусин. А также рассказал, как жаловаться на плохую работу мобильных операторов
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
301
Re: Оптический интернет в каждый дом я не обещаю - министр
Отправлено: 13.05.21 - 14:20
#1
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Цитата:
аэрокосмической промышленности

Источник:

У нас и такая есть?Аа,ну да,та,которая Байконур в аренду сдает.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6913
Оптический интернет в каждый дом я не обещаю - министр
Отправлено: 13.05.21 - 14:24
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Аа,ну да,та,которая Байконур в аренду сдает.

Тут наверное ключевое - министр, а чего уже второстепенно. ;-)
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