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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 370 из 370«1...368369370
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Куратор темы: drakon
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1026
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.05.21 - 21:48
#5536
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Цитата:
drakon:
Конечно не знает...

Спорный вопрос!
По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному...
А может Поремушка-тупой?
:-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21830
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 11:54
#5537
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С Праздником, Товарищи!

Великим Праздником!!!...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21830
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 14:09
#5538
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А Войска - идут и идут...
По Красной Площади... :lol: :oops:
Самолёты - летят... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21830
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 14:26
#5539
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Куплю, себе такую машину.

И буду на море - ездить... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 09.05.2021 - 14:29]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2353
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 15:31
#5540
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Цитата:
drakon:
Куплю, себе такую машину.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10234
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:48
#5541
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У вас в Германии есть традиция родительский день? У нас сегодня. У меня как раз выпал выходной для посещения близких. Посижу у родного братика. В прошлом году не получилось.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7958
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:54
#5542
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Цитата:
Coopidon:
Зря написал. Думаешь он этого не знает!? Но теперь у оного есть повод потроллить тебя, что немцы празднуют своё поражение...

А причем тут немцы и дракон?
И вообще причем тут немцы? Они уже покаялись за свое,извинялись на коленях стояли
А дракон обычный русский с немецкой фамилией который в 90ые возомнил себя настоящим Немцем и под шумок уехал в Германию) он тут причем всю жизнь в СССР проживший?Цитата:
drakon:
Конечно не знает...

Незнамо конечно
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7958
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:55
#5543
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Цитата:
Coopidon:
Спорный вопрос! По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному... А может Поремушка-тупой?

Может, иначе зачем она лезла с советами и рассуждениями к дракону? в #5534
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21830
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.05.21 - 20:42
#5544
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Магазин "ALDI", начали - разбирать.Новый будут строить.

Этому всего то лет 5 было. Строить будут,
современный, модернизированный... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21830
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.05.21 - 14:11
#5545
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Всех КОстанайцев,моих земляков... :lol: :oops:
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Страница 370 из 370«1...368369370
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