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≡ Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41516
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
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Все подготовительные работы строители закончат через неделю, поэтому нужно будет перекрыть старый мост. Новый мост напрямую соединится с ул. Кубеева. Ширина проезжей части увеличится с 9,5 м до 24-25 м.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
299
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 12:40
#1
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Перекрестки Каирбекова-Тарана,Абая-Тарана захлебнутся.Перед КЖБИ мостом-аналогично.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7408
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:55
#2
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Цитата:
Сергей kst:
Перекрестки Каирбекова-Тарана,

Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично.
Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.

Цитата:
Из 24 гектаров сада, принадлежащих Виктору Симаненко, 3 гектара изъяли под строительство.

А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.

Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет? Желание "освоить" наверное решающее...
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1159
Re: Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по...
Отправлено: 13.05.21 - 13:00
#3
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Цитата:
yudjin:
Желание "освоить" наверное решающее...

Тоже так думаю.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
299
Новый, прямой, безопасный - С 20 мая перекроют движение по Корейскому мосту в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:41
#4
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Цитата:
yudjin:
речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет

А почему она течет через 2 трубы,тоненьким меленьким ручейком?Потому,что зарос Тобол наш камышем,заилился по самые уши.Еще и водохранилище придерживает воду,плотина партизанская.Едешь по корейскому,аж душа болит.
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