Отправлено: - 13:42

Сергей kst:

Желательно, конечно же ,что бы мастер жил не далеко

Цитата:желательно,и оптимально, чтобы мастер "жил" там же,благо сейчас даже не специалист в каком то деле можетполучить всю информацию как и что делать.