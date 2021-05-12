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≡ Сколько стоят услуги электрика в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41516
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 17:42
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Что делать, если в доме вдруг погас свет? Конечно же вызывать электрика. Но сразу возникает другой вопрос – где найти хорошего профессионала? Но прежде чем оформить вызов специалиста, не забудьте уточнить важные детали.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6911
Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:41
#15
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Цитата:
юля елиссева:
тобы она выдержала напряжение от работы майнинговой фермы?

Ну напряжение, без проблем, должно быть стабильным. Вот с нагрузкой немного сложнее. Расчёт сечения кабеля не проблема. тут да Цитата:
Сергей kst:
Желательно свой трансформатор и подстанция

:lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11834
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 12:55
#16
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Цитата:
Сергей kst: цены на работу,явно завышены.


ну только доехать приехать уже денег стоит.
амортизация инструмента,
оплата труда физического.
расходники.
возможные поломки по гарантии.
ну и оплата мозговой деятельности.
тут как то учили на форуме одного "ученого",
как отремонтировать розетку от утюга.
и то результат в результате был нулевой.
иногда конечно кажется,вот он нажал "кнопку" ,
и все заработало,
а за что ему деньги еще.
ничего же не делал.
даже не вспотел.
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С
* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
299
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:28
#17
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Цитата:
alex_60:
ну только доехать приехать уже денег стоит.

Тут электрик вправе отказать,если живет далеко.Желательно, конечно же ,что бы мастер жил не далеко.Или к примеру у него вызов неподалеку,скажем в квартале,то расходы на транспорт можно и не закладывать.Хороший мастер всегда на вызове,и день у него трудовой-полный,а то и до позднего вечера,если клиента не напрягает поздний ремонт электричества.
Аммортизация перфоратора,чтобы пробурить отверстие для подрозетника или выключателя не такая уж большая.Перф расчитан на серьезные нагрузки и с лихвой оправдывает свою стоимость.А все остальное-это вопрос совести.
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С
§ Сабыр
(Пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
578
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:41
#18
Комментарий проходит проверку.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11834
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 13.05.21 - 13:42
#19
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Цитата:
Сергей kst:
Желательно, конечно же ,что бы мастер жил не далеко


желательно,и оптимально, чтобы мастер "жил" там же,
благо сейчас даже не специалист в каком то деле может
получить всю информацию как и что делать.
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