Отправлено: - 12:55

Сергей kst:

Перекрестки Каирбекова-Тарана,

Из 24 гектаров сада, принадлежащих Виктору Симаненко, 3 гектара изъяли под строительство.

Цитата:Уже сегодня утром с Кирова на Тарана к мосту повернуть было проблематично.Пусть думают погононосцы или выставляют в час пик регулировщиков.Цитата:А остальные просто похерили техникой, поскольку там не осталось ни одного плодового кустика и деревца.Сомнительна и сама масштабность дорогого проекта. Нужен ли там такой мост для речки, которая сквозь 2 зарытые трубы течет? Желание "освоить" наверное решающее...