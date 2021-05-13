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≡ Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41516
Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка объяснила, как мошенники заставляют их клиентов брать кредиты
Отправлено: 13.05.21 - 12:47
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Жительницу Костаная Веру МУРЗИНУ обманом вынудили взять кредит в банке и перевести деньги на чужой счет через «Qiwi-кошелек». Мошенники действовали по такому же сценарию, как в случае с еще одной потерпевшей - Наталией Леготиной. Мы получили комментарий пресс-службы банка, клиентками которого являются обе женщины.
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* Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
299
Re: Полмиллиона тенге для безработной. Пресс-служба банка...
Отправлено: 13.05.21 - 12:47
#1
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„Банк — это место, где Вам одалживают зонтик в ясную погоду, а потом просят вернуть, когда начинается дождь.“


- Роберт Фрост.
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