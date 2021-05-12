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Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41516
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля. Ориентировочно сдача практического экзамена на категорию «С» возобновится в июне.
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Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
Дожились. Грузовиков нету...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 329
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:40
Цитата:
Как раз таки грузовиков много!Написано же-"Траспортные услуги оказывает подрядчик, который определяется согласно законодательства о государственных закупках. На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
drakon:
Дожились. Грузовиков нету...
Дожились. Грузовиков нету...
Как раз таки грузовиков много!Написано же-"Траспортные услуги оказывает подрядчик, который определяется согласно законодательства о государственных закупках. На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 13.05.21 - 06:21
Цитата:
Зато есть целая Госкорпорация, которая беспокоится о гражданах и делает все возможное для них. И даже свой PR менеджер есть на всякие глупые вопросы отвечать) А то, что нет машины - это такой гениальный PR ход, вам не понять
PS: никто же не знал, что в этом году машина снова понадобится, иначе тендер заранее провели бы
drakon:
Дожились. Грузовиков нету...
Дожились. Грузовиков нету...
Зато есть целая Госкорпорация, которая беспокоится о гражданах и делает все возможное для них. И даже свой PR менеджер есть на всякие глупые вопросы отвечать) А то, что нет машины - это такой гениальный PR ход, вам не понять
PS: никто же не знал, что в этом году машина снова понадобится, иначе тендер заранее провели бы
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 13.05.21 - 06:23
Цитата:
Ну это когда закупка копеечная. А если на миллиарды - то можно "методом из своего источника"
ПолиграфЪ Боярышников:
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
Ну это когда закупка копеечная. А если на миллиарды - то можно "методом из своего источника"
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:15
Цитата:
Причём тут - поставщики? Я экзамен не могу сдать. На категорию С...
ПолиграфЪ Боярышников:
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
Причём тут - поставщики? Я экзамен не могу сдать. На категорию С...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6911
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:32
Цитата:
Что за бред, какие тендеры, какие поставщики?
Они же на чём то обучались?
Автомобиль или есть, или его нет.
NG.kz:
Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля.
Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля.
Что за бред, какие тендеры, какие поставщики?
Они же на чём то обучались?
Автомобиль или есть, или его нет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11834
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:39
Цитата:
сдавать можно вроде без обучения сейчас. пришел и сдавай.
или обучались в автошколе, в которой автомобиль такой есть.
но именно сдавать можно только на автодроме,
где система с датчиками работает. итолько на машинах автодрома.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 12:41]
elektron:
Они же на чём то обучались? Автомобиль или есть, или его нет.
Они же на чём то обучались? Автомобиль или есть, или его нет.
сдавать можно вроде без обучения сейчас. пришел и сдавай.
или обучались в автошколе, в которой автомобиль такой есть.
но именно сдавать можно только на автодроме,
где система с датчиками работает. итолько на машинах автодрома.
[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 12:41]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11834
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:43
Цитата:
полно.
мерседесы.маны,дафы,рено,американские косяками по трассам.
а уж китайские стаями...
drakon:
Грузовиков нету...
Грузовиков нету...
полно.
мерседесы.маны,дафы,рено,американские косяками по трассам.
а уж китайские стаями...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6911
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:45
Цитата:
Интересно девки пляшут (с)
Так вот откуда кладезь "специалистов" в Костанае, можно не учиться, но диплом получить!
[Исправлено: elektron, 13.05.2021 - 07:57]
alex_60:
сдавать можно вроде без обучения сейчас
сдавать можно вроде без обучения сейчас
Интересно девки пляшут (с)
Так вот откуда кладезь "специалистов" в Костанае, можно не учиться, но диплом получить!
[Исправлено: elektron, 13.05.2021 - 07:57]
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:46
Цитата:
Я тебе, про сдачу экзамена - говорю.
Нет - грузовика...
alex_60:
полно.
полно.
Я тебе, про сдачу экзамена - говорю.
Нет - грузовика...
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