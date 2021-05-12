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≡ Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41516
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
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Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля. Ориентировочно сдача практического экзамена на категорию «С» возобновится в июне.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21828
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:05
#1
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Дожились. Грузовиков нету... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
329
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 12.05.21 - 19:40
#2
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Цитата:
drakon:
Дожились. Грузовиков нету...

Как раз таки грузовиков много!Написано же-"Траспортные услуги оказывает подрядчик, который определяется согласно законодательства о государственных закупках. На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10317
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 13.05.21 - 06:21
#3
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Цитата:
drakon:
Дожились. Грузовиков нету...

Зато есть целая Госкорпорация, которая беспокоится о гражданах и делает все возможное для них. И даже свой PR менеджер есть на всякие глупые вопросы отвечать) А то, что нет машины - это такой гениальный PR ход, вам не понять :lol:
PS: никто же не знал, что в этом году машина снова понадобится, иначе тендер заранее провели бы :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10317
Re: Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили...
Отправлено: 13.05.21 - 06:23
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."

Ну это когда закупка копеечная. А если на миллиарды - то можно "методом из своего источника" :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21828
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:15
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
На данный момент проходит процедура рассмотрения заявок потенциальных поставщиков."

Причём тут - поставщики? Я экзамен не могу сдать. На категорию С... :-o 8-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6911
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:32
#6
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Цитата:
NG.kz:
Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля.

Что за бред, какие тендеры, какие поставщики?
Они же на чём то обучались?
Автомобиль или есть, или его нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11834
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:39
#7
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Цитата:
elektron:
Они же на чём то обучались? Автомобиль или есть, или его нет.


сдавать можно вроде без обучения сейчас. пришел и сдавай.
или обучались в автошколе, в которой автомобиль такой есть.
но именно сдавать можно только на автодроме,
где система с датчиками работает. итолько на машинах автодрома.

[Исправлено: alex_60, 13.05.2021 - 12:41]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11834
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:43
#8
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Цитата:
drakon:
Грузовиков нету...


полно.
мерседесы.маны,дафы,рено,американские косяками по трассам.
а уж китайские стаями...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6911
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:45
#9
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Цитата:
alex_60:
сдавать можно вроде без обучения сейчас

Интересно девки пляшут (с) :lol:
Так вот откуда кладезь "специалистов" в Костанае, можно не учиться, но диплом получить! :lol:

[Исправлено: elektron, 13.05.2021 - 07:57]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21828
Сдачу практического экзамена на категорию «С» приостановили в СпецЦОНе Костаная
Отправлено: 13.05.21 - 12:46
#10
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Цитата:
alex_60:
полно.

Я тебе, про сдачу экзамена - говорю.
Нет - грузовика... :lol: :-o
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