Отправлено: - 12:32

NG.kz:

Как пояснили в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан», причина в том, что сейчас на специализированном автодроме нет грузового автомобиля.

Цитата:Что за бред, какие тендеры, какие поставщики?Они же на чём то обучались?Автомобиль или есть, или его нет.