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≡ Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41508
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
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Вот уже более полугода моя семья проживает с неприятными соседями – в цоколе дома расположился караоке-бар «Baker street». Заведение работает до 04:00 утра ЕЖЕДНЕВНО. Шум от музыки, караоке – всё это стало составляющей жизни моих самых близких людей.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
52
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 14:30
#1
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"Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?" Да потому что не аким области и его свита проживает там. Ну можно ещё генерала мвд поселить, вот тогда будет тихо. А так меняйте место жительства, законы работают и не работают только для власть имущих! А об совести и прочих чувствах в нашем обществе говорить безполезно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2098
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 15:31
#2
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Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод. Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.

[Исправлено: юля елиссева, 12.05.2021 - 15:51]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7958
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 17:38
#3
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Цитата:
Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?

Потомучто карантин закончился и скоро новый начнется
Им надо быстрей быстрей выручку собрать вот и танцуют до 4 утраЦитата:
юля елиссева:
Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод

И очень глупый
В ответ прилетит заява от клуба
Цитата:
юля елиссева:
Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.

И за это тоже)
Сэс вызывайте пусть замеряют Дцб у вас в квартире
Если шум от соседей превышают норму несколько ночей подряд то смело с актом от сэс в суд
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4757
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 20:07
#4
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А на каком основании это заведение занимает цоколь жилого дома?
И как с регистрацией кондоминиума дело обстаит?

[Исправлено: kbkz1980, 12.05.2021 - 20:15]
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1343
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 21:11
#5
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Цитата:
Tenkisch:
Да потому что не аким области и его свита проживает там.

Скажу даже больше, вполне возможно, что у этого заведения есть крыша где-то в провластных структурах. А таким позволено плевать на закон. Значит и победить их можно только такими же незаконными методами.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
70
Re: Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 22:42
#6
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Критическая ситуация для обеих сторон. Предпринимателю нужно зарабатывать, а вам нужно высыпаться. Добивайтесь компромисса - клуб делает звукоизоляцию и вы в своей квартире тоже. И беруши в помощь.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
328
Паразитирующие соседи: как за полгода заработать невроз
Отправлено: 12.05.21 - 23:11
#7
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Вопрос!Каким образом или на каком основании в подвале жилого дома разместили ночное развлекательное заведение? Собирали подписи,проводили общедомовое собрание жильцов? Если помещение каким то не законным способом узаконили, опротестуйте в судебном порядке!Есть ещё масса способов справиться с такими вот соседями. Наймите юриста и действуйте.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.05.2021 - 23:12]
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