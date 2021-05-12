Что делать, если в доме вдруг погас свет? Конечно же вызывать электрика. Но сразу возникает другой вопрос – где найти хорошего профессионала? Но прежде чем оформить вызов специалиста, не забудьте уточнить важные детали. Читать новость
Я с электриками сталкивался не один раз и хочу заметить, что те кто работают в форфайт или как их там... те даже крышку на счеткик ровно не могут одеть (есть пазы, но они просто приставили и прикрутили). Меняли линию электропередач, новые столбы, провод СИП, так вот прикручивали провод в счетчик - с виду казалось, что прям с усилием затягивает... но так как у меня уже был "опыт" работы с ними, то я перед пломбировкой попросил сам подтянуть винты... так вот те провода, которые вроде были подсоединены специалистами - я их просто рукой вынул из колодки счетчика. А ведь потом неконтакт, возгорание и потребителю счет, за то что счетчик не работает (есть знакомые, которым такое впаяли). Даже те электрики, которые ходят проверять электрику - у них одна плоская отвертка, даже не PH - когда нужна на многих счетчиках PZ (кто разбирается, тот поймет), но тут скорей всего упущение руководства или боязнь подчиненных попросить элементарные орудия труда
Кажется онные услуги , то бишь электрика, стоят баснословно дорого. Помню, ветер оторвал провод от столба, по первому зову прилетел спец с когтями и повесил провод обратно на столб, за что взял шесть с половиной. За ускоренный темп добавил ещё пятьсот. Соседи на утро ругались что дорого заплатил
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