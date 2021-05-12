Отправлено: - 17:38

Почему пофигизм и наглость руководства клуба лишает моих самых родных людей полноценного сна и отдыха?

юля елиссева:

Доступ к щитовой в подъезде есть? Отрубайте им электричество, всякий раз как только музыка заорала. Очень эффективный метод

юля елиссева:

Или дрожжей с сахаром в унитаз киньте и смойте. Ночью остальные жильцы водой не пользуются, так что дрожжи в аккурат активируются в подвале в районе их санузла.

Цитата:Потомучто карантин закончился и скоро новый начнетсяИм надо быстрей быстрей выручку собрать вот и танцуют до 4 утраЦитата:И очень глупыйВ ответ прилетит заява от клубаЦитата:И за это тоже)Сэс вызывайте пусть замеряют Дцб у вас в квартиреЕсли шум от соседей превышают норму несколько ночей подряд то смело с актом от сэс в суд