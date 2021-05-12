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≡ Сколько стоят услуги электрика в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41508
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 17:42
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Что делать, если в доме вдруг погас свет? Конечно же вызывать электрика. Но сразу возникает другой вопрос – где найти хорошего профессионала? Но прежде чем оформить вызов специалиста, не забудьте уточнить важные детали.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21826
Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 17:42
#1
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А причём, тут - электрик?
Если с 11 по 14 мая, по городу,
отключают электроэнергию?... :lol: ;-)
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1158
Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 18:36
#2
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Влагонепроницаемая розетка 270 тенге, это цена наверное 5-ти летней давности. И провод 10 метров 320 тенге. Я на днях покупал провод 2 мм сечением по 80 тенге за метр.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11828
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 18:40
#3
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Цитата:
drakon:
А причём, тут - электрик?


кнопки на клавиатуре тебе отремонтировать.
лет пять уже надо.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
328
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 19:33
#4
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Цитата:
– штробление поверхности стены и углублений под розетки (2,5 тыс. тенге);

Источник:


За погонный метр штробления? По другому мастера будет невозможно найти.
И электрики принимают заявки в основном только до 17-00,а в праздничные и выходные вообще не реально найти электрика.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.05.2021 - 19:36]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4757
Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 20:00
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
За погонный метр штробления?

Цена на штробление зависит от поверхности ГКЛ,кирпич,бетон
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
903
Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 20:21
#6
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Я с электриками сталкивался не один раз и хочу заметить, что те кто работают в форфайт или как их там... те даже крышку на счеткик ровно не могут одеть (есть пазы, но они просто приставили и прикрутили). Меняли линию электропередач, новые столбы, провод СИП, так вот прикручивали провод в счетчик - с виду казалось, что прям с усилием затягивает... но так как у меня уже был "опыт" работы с ними, то я перед пломбировкой попросил сам подтянуть винты... так вот те провода, которые вроде были подсоединены специалистами - я их просто рукой вынул из колодки счетчика. А ведь потом неконтакт, возгорание и потребителю счет, за то что счетчик не работает (есть знакомые, которым такое впаяли). Даже те электрики, которые ходят проверять электрику - у них одна плоская отвертка, даже не PH - когда нужна на многих счетчиках PZ (кто разбирается, тот поймет), но тут скорей всего упущение руководства или боязнь подчиненных попросить элементарные орудия труда
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13948
Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае
Отправлено: 12.05.21 - 21:45
#7
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Я что-то не понял - а что рекламируют? Ни названия, ни контактов. Или это для интриги, а после трёх-четырёх таких статей, наконец, появятся и контакты?
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