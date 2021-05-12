Re: Сколько стоят услуги электрика в Костанае

Отправлено: - 20:21

Я с электриками сталкивался не один раз и хочу заметить, что те кто работают в форфайт или как их там... те даже крышку на счеткик ровно не могут одеть (есть пазы, но они просто приставили и прикрутили). Меняли линию электропередач, новые столбы, провод СИП, так вот прикручивали провод в счетчик - с виду казалось, что прям с усилием затягивает... но так как у меня уже был "опыт" работы с ними, то я перед пломбировкой попросил сам подтянуть винты... так вот те провода, которые вроде были подсоединены специалистами - я их просто рукой вынул из колодки счетчика. А ведь потом неконтакт, возгорание и потребителю счет, за то что счетчик не работает (есть знакомые, которым такое впаяли). Даже те электрики, которые ходят проверять электрику - у них одна плоская отвертка, даже не PH - когда нужна на многих счетчиках PZ (кто разбирается, тот поймет), но тут скорей всего упущение руководства или боязнь подчиненных попросить элементарные орудия труда